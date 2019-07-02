02.07.2019 15:24

Харьковгаз начал массовые отключения потребителей: комментарии монополиста

АО «ХАРЬКОВГАЗ» проводит подготовку газовых сетей к работе в отопительном сезоне



://kh.104.ua

Для обеспечения безаварийной работы газовых сетей в области, к началу отопительного сезона АО «Харьковгаз» планирует проверить более 2 тыс. км. газопроводов. При этом, 1,5 тыс. км. самортизированы и используются более 40 лет.

Проверка газопроводов, в некоторых случаях, сопровождается прекращением газоснабжения потребителям. Во время ее проведения специалистами компании выявляются и ликвидируются повреждения на газопроводах и утечки газа.

Прекращение газоснабжения для проведения плановых работ осуществляется в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газоснабжения и Кодекса ГРМ. После завершения работ, восстановление газоснабжения выполняется при условии присутствия потребителя в домовладении и отсутствии в доме (квартире) нарушений правил безопасности, которые могут привести к аварийной ситуации.

Так, согласно п. 5.7 главы V раздела 5 Правил безопасности систем газоснабжения, утвержденных Министерством энергетики и угольной промышленности Украины, прекращение подачи газа потребителю осуществляется в случаях:

наличия утечек газа;

неисправной автоматики безопасности;

неисправных оголовков дымовых и вентиляционных каналов;

отсутствия тяги в дымовых и вентиляционных каналах;

самовольного подключения газовых приборов и устройств потребителя к системе газоснабжения;

не обеспечение владельцем (балансодержателем) технического обслуживания газового оборудования и сетей в доме;

несоответствия системы газоснабжения жилого дома проектной и исполнительно-технической документации.

То есть, АО «Харьковгаз» не имеет права возобновить газоснабжение в дом, где есть риск для жизни и здоровья его жителей. Для пуска газа, потребителю необходимо устранить нарушения, которые противоречат требованиям Правил безопасности систем газоснабжения.

Что касается технического обслуживания газовых сетей и оборудования в доме, условия для его проведения обеспечивает потребитель. Такая услуга является платной и рыночной. Предоставляют услуги по техническому обслуживанию специализированные организации, имеющие государственное разрешение на эти работы. Согласно Закону Украины «О жилищно-коммунальных услугах», владелец/совладельцы дома самостоятельно выбирают специализированную организацию для выполнения техобслуживания. Заказать такую услугу и заключить соответствующий договор также возможно с АО «Харьковгаз».

Проверка, обслуживание, ремонт дымовых и вентиляционных каналов тоже осуществляется специализированными организациями, имеющими государственное разрешение на работы.

АО «Харьковгаз» просит клиентов компании с пониманием отнестись к необходимости подготовить газовые сети к зиме, чтобы избежать длительных отключений газа в период холодов. Также компания просит владельцев и балансодержателей провести все необходимые мероприятия в домах, которые позволят безопасно потреблять газ.