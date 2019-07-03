Жителям Алексеевки отстрочили отключение горячей воды

Профилактические работы по подготовке сетей к зиме начнутся на 10 дней позже.
Об этом сообщили на сайте ХТС.
«КП «Харьковские тепловые сети» доводит до сведения жителей, что по техническим причинам отключения горячей воды на жилом массиве «Алексеевка» переносится с 10.07.2019 г», – говорится в сообщении.
Напомним, ранее коммунальщики обнародовали график отключения горячей воды в июне-июле 2019 года.
Нестабильный в эмоциональном плане день, обещает немало неожиданностей и сюрпризов. Зато отличный для любви и романтики. На первый план выйдет интуиция – ей смело можно доверять.
Ночью кратковременный дождь, гроза, местами град и шквал 15-20 м/с. Днем в Харькове на какое-то время небо затянется облаками, но вечер ожидается таким же ясным как и утро. Существенных осадков в светлое время суток синоптики не прогнозируют.
По народному календарю сегодня Мефодий Перепелятник.
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