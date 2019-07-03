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03.07.2019  10:57   

Жителям Алексеевки отстрочили отключение горячей воды

Профилактические работы по подготовке сетей к зиме начнутся на 10 дней позже.


//censor.net.ua

Об этом сообщили на сайте ХТС.

«КП «Харьковские тепловые сети» доводит до сведения жителей, что по техническим причинам отключения горячей воды на жилом массиве «Алексеевка» переносится с 10.07.2019 г», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее коммунальщики обнародовали график отключения горячей воды в июне-июле 2019 года.

Тэги:  хтс, вода, отключение, харьков
 
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