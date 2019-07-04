Главная Новости ЖКХ Где в Харькове не будет воды 4 июля
04.07.2019  08:10   

Где в Харькове не будет воды 4 июля

В части домов города временно прекращено водоснабжение.


://vodokanal.kharkov.ua

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов  Немышлянского  района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

пер. Кронштадский (ч/с), пер. Майкопский (ч/с), пер. Емельяновский (ч/с), ул. Кемеровская (ч/с), пер. Туркестанский (ч/с), шоссе Салтовское (ч/с) до 20:00 04.07.19 г.

А также:

Киевский район: 
ул. Продольная (Киев.), 1 (п. №5) до 20:00 04.07.19 г.

Московский район: 
пр. Тракторостроителей, 108 (стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 41 (стояк) до 17:00 04.07.19 г., шоссе Салтовское (ч/с) до 18:00 04.07.19 г., пр. Тракторостроителей, 94-б-в до 20:00 04.07.19 г.

Слободской район: 
ул. Ковтуна, 15 (п. №2, стояк), ул. Дизельная, 18 (п. №7, спаренный стояк), б-р Жасминовый (Слинько), 6-б (п. №5) до 20:00 04.07.19 г.

Шевченковский район: 
ул. Клочковская, 101-в до 17:00 04.07.19 г., ул. Клочковская, 16, ул. Ивановская, 22, пр. Людвига Свободы, 35 (п. №10, стояк), ул. Клочковская, 197 (п. №5, стояк), 336-а (п. №1, стояк), ул. Ахсарова, 17 (п. №7, стояк) до 20:00 04.07.19 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, харьков, отключение
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.07 ЖКХ Жителям Алексеевки отстрочили отключение горячей воды 03.07 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 3 июля 02.07 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 2 июля
 
 

Видео

Политический эфир на харьковском телеканале перешел в плоскость уличных разборок. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 