Как коммунальщики устраняют порывы в Харькове

В течение 3 июля бригады «Харьковводоканала» устранили 10 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены по следующим адресам: ул. Северина Потоцкого, 34-а-б, ул. Чкалова, 2 (Лесопарковая), ул. Шишковская, 8-а/пер.Новошишковский, пер. 1-й Лесопарковский, 6, ул. Амосова, 23, ул. Коростельская, 21, ул. Привокзальная, 15, ул. Кутаисская (Октябрьская), 241, ул. Деревянко, 7, пер. Людмилы Гурченко (Саммеровский), 3-д.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
И в финансах, и в любви сегодня справедлива формула: главное – сохранить, а не преумножить. Прийти к компромиссу сегодня будет легче обычного.
В Харькове ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Без существенных осадков.
Праздник сравнительно молод, хотя дата его отмечания уже переносилась.
влажн.:
давл.:
ветер: