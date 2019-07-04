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04.07.2019  10:56   

Как коммунальщики устраняют порывы в Харькове

В течение 3 июля бригады «Харьковводоканала» устранили 10 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены по следующим адресам: ул. Северина Потоцкого, 34-а-б, ул. Чкалова, 2 (Лесопарковая), ул. Шишковская, 8-а/пер.Новошишковский, пер. 1-й Лесопарковский, 6, ул. Амосова, 23, ул. Коростельская, 21, ул. Привокзальная, 15, ул. Кутаисская (Октябрьская), 241, ул. Деревянко, 7, пер. Людмилы Гурченко (Саммеровский), 3-д.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  порыв, труба, вода, харьков, водоканал
 
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