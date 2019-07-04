После введения пени жители Харьковщины бросились гасить долги по коммуналке

По сведениям региональных статистиков уровень оплат выставленных за май счетов составил 225% (по Украине больше 300%)
В мае 2019 населением Харьковщины оплачено за жилищно-коммунальные услуги 1230,2 млн.грн (250,8% 1 начисленных за этот период сумм) за поставки электроэнергии - 247,8 млн.грн (122,4% 1) . Всего с начала года уровень оплат составляет не более 93%. Зимой по счетам платили не более двух третей населения.
Суммарно коммунальных с начала года начислено 7,1 млрд, оплачено 6,8 млрд. грн.
К началу лета 2019 задолженность населения по:
Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом поставки электрической энергии (из расчета 150 кВт • ч), на одного владельца лицевого счета в мае 2019 составляли 800,6 грн.
Согласно постановления Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848 и от 27.06.2003 № 976 в январе-мае 2019 с населением было заключено 1,4 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 9,3 млн.грн.
Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров, составила 3,6 млн.грн.
И в финансах, и в любви сегодня справедлива формула: главное – сохранить, а не преумножить. Прийти к компромиссу сегодня будет легче обычного.
Утренние облака задержатся в Харькове до вечера, а потом должны рассеяться. Без осадков.
Праздник сравнительно молод, хотя дата его отмечания уже переносилась.
влажн.:
давл.:
ветер: