04.07.2019 14:20

После введения пени жители Харьковщины бросились гасить долги по коммуналке

По сведениям региональных статистиков уровень оплат выставленных за май счетов составил 225% (по Украине больше 300%)



Фото: РБК Украина

В мае 2019 населением Харьковщины оплачено за жилищно-коммунальные услуги 1230,2 млн.грн (250,8% 1 начисленных за этот период сумм) за поставки электроэнергии - 247,8 млн.грн (122,4% 1) . Всего с начала года уровень оплат составляет не более 93%. Зимой по счетам платили не более двух третей населения.

Суммарно коммунальных с начала года начислено 7,1 млрд, оплачено 6,8 млрд. грн.

К началу лета 2019 задолженность населения по:

оплате за централизованное отопление и снабжение горячей воды составляла 3 млрд. 063,6 млн.грн,

за поставки природного газа – 2 млрд. 624,1 млн.грн,

за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод – 441,1 млн. грн,

по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий - 381,6 млн.грн,

за вывоз бытовых отходов - 118,9 млн.грн,

по поставке электрической энергии - 527,5 млн.грн.

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом поставки электрической энергии (из расчета 150 кВт • ч), на одного владельца лицевого счета в мае 2019 составляли 800,6 грн.

Согласно постановления Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848 и от 27.06.2003 № 976 в январе-мае 2019 с населением было заключено 1,4 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 9,3 млн.грн.

Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров, составила 3,6 млн.грн.