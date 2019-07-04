04.07.2019 16:16

Игорь Терехов: Мы сформируем дополнительные бригады, чтобы работы шли по графику (ФОТО)

На данный момент к зиме готова уже половина жилого фонда Харькова.



//city.kharkov.ua

Первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов сегодня, 3 июля, провел совещание по этому вопросу с руководителями и сотрудниками районных администраций, департаментов горсовета и коммунальных предприятий.

В ходе совещания отмечалось, что коммунальщики выполняют работы по проверке и ремонту систем центрального отопления, внутридомовых сетей горячего и холодного водоснабжения и водоотведения. По данным Департамента коммунального хозяйства, к отопительному сезону подготовлена половина жилых домов коммунальной формы собственности.

Как выяснилось на совещании, отставания по графику по ремонту теплосетей есть в Киевском и Шевченковском районах. В связи с этим был уволен со своей должности начальник филиала КП «Харьковские тепловые сети» Шевченковского района.

Игорь Терехов отметил, что кадровые изменения назрели давно. «По итогам прошлого заседания штаба было принято решение уволить начальника Шевченковского филиала ХТС, назначен новый исполняющий обязанности. Потому что несколько лет район был среди отстающих в подготовке к отопительному сезону, и такая же ситуация наблюдается в этом году. За эту неделю мы сформируем дополнительные бригады, чтобы ситуация стала стабильной и работы шли по графику», - сказал первый вице-мэр.

Кроме тепло- и водосетей, в городе к началу зимы планируется отремонтировать около 700 подъездов и входных групп, выполнить работы по закрытию контуров и ремонту кровель.

Игорь Терехов выслушал отчеты коммунальных предприятий и поручил уделить внимание ликвидации разрытий после ремонтных работ.

Также в городе к отопительному сезону готовят учреждения образования, медицины, социальной сферы, ДЮСШ, учреждения культуры, все коммунальные предприятия, объекты инфраструктуры. В частности, до конца года планируется завершить реконструкцию путепровода по пр. Льва Ландау.