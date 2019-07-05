05.07.2019 12:43
Подготовка к зиме: «Харьковводоканал» проверяет и заменяет сети
Рабочие КП «Харьковводоканал» подготовили к эксплуатации в осенне-зимний период более половины внутридомовых систем холодного водоснабжения и водоотведения в Немышлянском районе.
//city.kharkov.ua
Как сообщил начальник управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем комплекса «Харьковводоотведение» КП «Харьковводоканал» Валерий Харлан, в частности, сейчас работы по замене трубопровода холодного водоснабжения завершают в подвале дома по ул. Солнечной, 1.
«Уже заменили 28 метров сетей. Также выполнили ревизию запорной арматуры, профилактику системы водоснабжения и водоотведения, закрепили и проверили герметичность всех стыков», - сообщил Валерий Харлан.
По его словам, к отопительному сезону готовят все дома города, которые находятся на балансе КП «Жилкомсервис». Рабочие проверяют подвальные помещения и устраняют повреждения на внутридомовых сетях. Профилактические и ремонтные работы проводятся согласно графику и будут завершены к концу августа.