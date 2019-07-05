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05.07.2019  12:43   

Подготовка к зиме: «Харьковводоканал» проверяет и заменяет сети

Рабочие КП «Харьковводоканал» подготовили к эксплуатации в осенне-зимний период более половины внутридомовых систем холодного водоснабжения и водоотведения в Немышлянском районе.


//city.kharkov.ua
Как сообщил начальник управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем комплекса «Харьковводоотведение» КП «Харьковводоканал» Валерий Харлан, в частности, сейчас работы по замене трубопровода холодного водоснабжения завершают в подвале дома по ул. Солнечной, 1.
 
«Уже заменили 28 метров сетей. Также выполнили ревизию запорной арматуры, профилактику системы водоснабжения и водоотведения, закрепили и проверили герметичность всех стыков», - сообщил Валерий Харлан. 
 
По его словам, к отопительному сезону готовят все дома города, которые  находятся на балансе КП «Жилкомсервис». Рабочие проверяют подвальные помещения и устраняют повреждения на внутридомовых сетях. Профилактические и ремонтные работы проводятся согласно графику и будут завершены к концу августа. 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  водоканал, подготовка к зиме, харьков, отопительный сезон
 
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