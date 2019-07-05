Главная Новости ЖКХ Где в Харькове не будет воды 5 июля
05.07.2019  08:10   

Где в Харькове не будет воды 5 июля

В части домов города временно прекращено водоснабжение.


://vodokanal.kharkov.ua

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Московского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Леся Сердюка, 4 (п. №2, стояк) до 17:00 05.07.19 г., ул. Валентиновская (Блюхера), 27-в (п. №5, стояк), 35/81 (п. №11, стояк), пр. Тракторостроителей, 108 (стояк), ул. Академика Павлова, 140 (п. №10, стояк), ул. Бучмы (Командарма  Уборевича), 32 (п. №1, стояк) до 20:00 06.07.19 г.

А также:

Киевский район: 
ул. Энтузиастов, 5 (п. №1, стояк) до 20:00 05.07.19 г.

Основянский район: 
пер. Руставели, 14 (п. №1, стояк) до 20:00 05.07.19 г.

Слободской район: 
ул. Дизельная, 18 (п. №7, стояк, спаренный стояк) до 20:00 05.07.19 г.

Шевченковский район: 
пр. Людвига Свободы, 35 (п. №10, стояк), 40-б (п. №1, стояк), ул. Ахсарова, 17 (п. №7, стояк), 25 (п. №2, стояк) пр. Победы, 75 (п. №8, стояк), ул. Есенина, 1 (п. №4) до 20:00 05.07.19 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, харьков, перекрытие, адрес
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.07 ЖКХ Как коммунальщики устраняют порывы в Харькове 04.07 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 4 июля 03.07 ЖКХ Жителям Алексеевки отстрочили отключение горячей воды
 
 

Видео

Скандал с двойным гражданством одного из кандидатов в нардепы по 169 округу Харькова
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 