Где в Харькове не будет воды 5 июля

В части домов города временно прекращено водоснабжение.
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Московского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
ул. Леся Сердюка, 4 (п. №2, стояк) до 17:00 05.07.19 г., ул. Валентиновская (Блюхера), 27-в (п. №5, стояк), 35/81 (п. №11, стояк), пр. Тракторостроителей, 108 (стояк), ул. Академика Павлова, 140 (п. №10, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 32 (п. №1, стояк) до 20:00 06.07.19 г.
А также:
Киевский район:
ул. Энтузиастов, 5 (п. №1, стояк) до 20:00 05.07.19 г.
Основянский район:
пер. Руставели, 14 (п. №1, стояк) до 20:00 05.07.19 г.
Слободской район:
ул. Дизельная, 18 (п. №7, стояк, спаренный стояк) до 20:00 05.07.19 г.
Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 35 (п. №10, стояк), 40-б (п. №1, стояк), ул. Ахсарова, 17 (п. №7, стояк), 25 (п. №2, стояк) пр. Победы, 75 (п. №8, стояк), ул. Есенина, 1 (п. №4) до 20:00 05.07.19 г.
День удачен для денежных дел и приобретений, причем интуиция может помочь вам в этом больше, чем логика. Симпатии окружающих можно обратить себе на пользу.
Утренние облака задержатся в Харькове до вечера, а потом должны рассеяться. Без осадков.
Интересно, что первых в мире «туристов» развлекали подобным образом, чтобы отвлечь от мыслей об алкоголе.
влажн.:
давл.:
ветер: