Харьковские теплосетевики обновили список отключения (АДРЕС)

|
|
Адрес
|
Причина отключения
|
Дата откл.
|
Дата ожид. вкл.
|
Выполняет
|
Шевченковский РФТС
|
пр. Победы, 77
|
дефект ВДС в т/п под.1-8 (необходим кап.ремонт);
|
11.04.19
11-40
|
-
|
Шевче
|
пр. Л.Свободы, 46Б
|
дефект ВДС в кв.47; нет доступа в кв.47
|
16.06.19
19-20
|
-
|
Шевче
|
пр. Науки, 31В
|
дефект тр-да Ф 159 мм по "П" в УТ-4117/8;
|
26.06.19
13-30
|
5.07.19
16-00
|
Шевче
|
пр. Победы, 68А
|
дефект ВДС в т/п под.1;
|
27.06.19
22-30
|
-
|
Шевче
|
ул. 23 Августа, 51
|
дефект ВДС на техэтаже;
|
29.06.19
19-20
|
-
|
Шевче
|
ул. Алексеевская, 14Б
|
дефект ВДС в кв.19;
|
1.07.19
07-10
|
-
|
Шевче
|
ул. 23 Августа, 79
|
дефект ВДС в т/п под.1;
|
1.07.19
08-00
|
-
|
Шевче
|
огр.: пр.Победы,72А,Б
|
дефект тр-да Ф 159 мм между пр.Победы,72Б-Г;
|
1.07.19
09-00
|
5.07.19
18-00
|
Шевче
|
огр.: пер.Кравцова,4,6,
ул.Клочковская,46, ул.Л.Гурченко,3Е,
ул.Рымарская,25
|
дефект тр-да Ф 500 мм по "П" между МК-4631 и МК-4631А, пер.Классический,8;
|
2.07.19
12-00
|
-
|
Шевче
|
огр.: пр.Победы,74В,74Г
|
дефект ВДС в т/п под.3, пр.Победы 74Г;
|
3.07.19
10-30
|
-
|
Шевче
|
огр.: пр.Победы,72, 72,В,Г, 74,74А,Б,Д(с/ш-148), 76,76А(ДЮСШ), 78,78А,Б,В
|
дефект тр-да Ф 159 мм между ж.д.пр.Победы,72В-72Г;
|
3.07.19
16-20
|
5.07.19
18-00
|
Шевче
|
ул. Деревянко, 3А
|
дефект ВДС в т/п под.3;
|
3.07.19
20-30
|
-
|
Шевче
|
ул. Ахсарова, 9
|
дефект ВДС в т/п под.1;
|
3.07.19
22-30
|
-
|
Шевче
|
ул. Клочковская, 276Б
|
дефект ВДС в перекрытии кв.34-40; нет доступа к стоякам
|
3.07.19
23-00
|
-
|
Шевче
|
ул. Космонавтов, 2
|
дефект ВДС в т/п под.13;
|
4.07.19
10-00
|
-
|
Шевче
|
пр. Л.Свободы, 31
|
дефект ВДС в т/п под.3;
|
4.07.19
11-00
|
-
|
Шевче
|
огр: ул.Клочковская, 336А, 338, 344А
|
работы КП"ХарьковВодоканал";
|
4.07.19
14-00
|
-
|
КП ХарьковВодоканал
|
ул. Ахсарова, 18
|
дефект транзитного тр-да Ф 159 мм в т/п ж.д;
|
4.07.19
14-30
|
-
|
Шевче
|
огр.: пр.Победы,61, 65, 65Б, 67,
67А(сш149), 67Б(сш159), 71,
73А,Б, 75, 75А(дк411), 75Б, 77, 77Б, 79
|
дефект транзитного тр-да Ф 219 мм в т/п ж.д.пр.Победы,67;
|
4.07.19
16-00
|
5.07.19
18-00
|
Шевче
|
Киевский РФТС
|
пер. Воробьева, 9/11
|
Дефект тр/пр-да Ф 133 в непроходном канале между МК 2306 и 2306/1 ул. Куликовская, 5;
|
13.06.19
15-40
|
-
|
Киевс
|
ул. Кирпичева, 21-А (ДДУ № 395) МК 2240А
|
Дефект тр/пр-да Ф 108 в непроходном канале между МК 2240А/2 и МК 2240А/2-1 в-зд Бутовский, 11;
|
19.06.19
23-00
|
-
|
Киевс
|
ул. Гоголя, 2-А
|
Дефект тр/пр-да Ф 325 по "П" между МК 2246А/9 и МК 2246А/10 ул. Гоголя, 5;
|
24.06.19
16-00
|
-
|
Киевс
|
ул. Свободы, 24, 26/28 (ДКБ ЮЖД)
|
Дефект тр/пр-да Ф 89 "О" в т/подп. ул. Свободы, 26/28 (ДКБ ЮЖД);
|
26.06.19
14-15
|
12.07.19
18-00
|
Потребитель (ДКБ ЮЖД)
|
ул. Ак. Барабашова, 36-А (ЖСК)
|
Дефект ВДС в т/под (теплообменник);
|
2.07.19
11-30
|
12.07.19
18-00
|
ЖСК "Парус"
|
пр. Жуковского, 1
|
Дефект тр/пр-да Ф 273 в н/канале ул. Продольная, 5;
|
2.07.19
14-30
|
5.07.19
18-00
|
Киевс
|
ул. Ак. Проскуры, 3, 3-Б, 7,
Продольная,1, 1-А, 1-Б, 3, 3-А, 3-Б, 5, 6,
Астрономическая, 35, 35 А-И, 37, 39,
41, 44-А, 44-Б, 44-В, пр. Жуковского,
3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ул. Дача №55, 9, 11
|
Дефект тр/пр-да Ф 273 в н/канале по ул. Продольная, 7-А;
|
2.07.19
20-40
|
5.07.19
18-00
|
Киевс
|
сп. Куликовский, 15 (КВД № 5) МК 2243/3
|
Дефект тр/пр-да Ф 76 по "П" на вводе;
|
3.07.19
18-00
|
-
|
Киевс
|
пр. Московский, 17, 19/23, ул. Пушкинская, 3, 3-Б, Воробьева, 9, Куликовская, 12 (вед.), наб. Харьковская, 9, в-зд Бутовский, 7, сп-к Куликовский, 20 (вед.), МК 2301В
|
Дефект тр/пр-да Ф 325 "О" в н/канале между МК 2317 и МК 2318 ул. Шевченко, 6;
|
4.07.19
12-00
|
-
|
Киевс
|
Слободской РФТС
|
ул. Плехановская,98
|
дефект задвижки Ф 150 "О" ул.Плехановская,96;
|
20.06.19
08-00
|
5.07.19
18-00
|
Слобо
|
ул.Полевая,2,4,6,8,10в-д Фесенковский,2, 7, 8, 9, 12, ул. Фесенковская,16,в-д Тарасовский, 3, 4, 12, Брянский, 7, ул. Молочная, 1 корп.1-3 , 5, 7, 9, 11 (корп.1-8) ул. Плехановская, 40, 41/43, 43, 49 школа ул, Днепровская, 10 СШ№151
|
ТМ 12 от МК 1221-1142 дефект по "О" Ф 600 пер.Днепровская-Храмова ПО ЗАЯВКЕ;
|
2.07.19
09-00
|
5.07.19
16-00
|
Слобо
|
Московский РФТС
|
пр.Юбилейный 67
|
дефект тр-да Ф89 в т/п под.3;
|
4.07.19
19-00
|
5.07.19
18-00
|
Моско
|
Новобаварский РФТС
|
ул. Марьинская,7, Москалевская,2
|
дефект тр-да Ф400мм в МК1608/28-МК1608/29 Нетеченская наб;
|
11.06.19
15-30
|
-
|
Новоб
|
ул. ул.Конева,9,Конева,13 ул.Дмитриевская,28ул.Полтавский шлях.,31,.Ярославская,24а-УВК№ 182
|
неисправность газового счетчика;
|
2.07.19
10-00
|
9.07.19
18-00
|
Новоб
|
ул. Тимирязева, 10
|
не поверены приборы учета гвс;
|
3.07.19
08-00
|
-
|
УМЦАГиР
|
просп. Ново-Баварский, 103а
|
дефект ВДС в т/п 3 под;
|
4.07.19
18-30
|
5.07.19
18-00
|
Новоб
|
Индустриальный РФТС
|
улица. Ф.Крала, 43
|
кап.ремонт тр-да г/в и отопления в подвале;
|
18.06.19
14-00
|
5.07.19
18-00
|
Подрядчик
|
ул. Ф.Крала, 41
|
Подрядная организация - установка теплового модуля;
|
24.06.19
16-00
|
5.07.19
17-00
|
Подрядчик
|
пр. Индустриальный, 51А
|
дефект ВДС : переврезки теплового модуля;
|
2.07.19
09-00
|
12.07.19
17-00
|
Индус
|
ул. Ф.Крала,65А
|
кап.ремонт тр-да г/в в т/подп; подрядная организация
|
3.07.19
09-00
|
12.07.19
18-00
|
Подрядчики
|
Ул. Косарева, 2,4,6(д/к №280),8, Ул.С.Потоцкого, 8,10,12,15,20,22,24,26(д/к№193),28,30,30А,32,34,34А,34Б, Пер.С.Потоцкого, 2,4,6,8,10,12,14,18 Пр. Александровский, 69А,69Б,69В,69Г,69Д,71,73,75,77,79,81,114,116,116А,118,120, Ул. Г.Момота,10/10,14
|
дефект задвижки Ф_400__ по "_под__" в МК-__3112А Библика 19, По Заявке;
|
4.07.19
09-00
|
5.07.19
16-00
|
Индус
|
Немышлянский РФТС
|
пр-т. Московский, 206А,208,208/1,210,210/1,210/2,212,214/1,214/2, ул.Ощепкова 4,4/1,4/2,8,8/1,8/2,10,10/1, Рыбалко 1,3,5,7,11,13,15,17/12, Хар.Дивизий 3,5,5/1,7,7/1,7/2,9,9/1,5/3, д/к№265,267, дом реб№1, поликл.№15, КВД№17, шк №49
|
дефект О Ф273 ввод на ЦТП 4/4 Рыбалко 9;
|
1.07.19
10-30
|
5.07.19
18-00
|
Немыш
|
Основянский РФТС
|
Пер.Аптекарский 9 к.1,9к.2, 9А, ул. Плехановская 18 Б, ул. Молочная 34,ул. Ш.Руставелли 42/1,49
|
Дефект на магистральных сетях Слободского района ПО ЗАЯВКЕ;
|
2.07.19
09-20
|
5.07.19
16-00
|
Слоб
|
Пл.Героев Небесной Сотни 22,Пр.Гагарина 2,7,21,Ул.Плехановская 2/5
|
дефект тр-да ф=300 мм. по "О" в МК 1145/5,Ул.Героев Небесной Сотни 22;
|
3.07.19
20-00
|
12.07.19
18-00
|
Основ
|
Будут выполняться работы по заявке
|
пр.Александровский,87,89,91,93/16, ул.Косарева,18,20,22,24, пр.А.Алешина,19, задвижки на ЦТП
|
дефект транзитного тр-да г/в Ф-133 в т/п ж.д.пр. Александровский, 87
|
5.07.19
09-00
|
5.07.19
16-00
|
Индус