Харьковские теплосетевики обновили список отключения (АДРЕС)

Адрес Причина отключения Дата откл. Дата ожид. вкл. Выполняет Шевченковский РФТС пр. Победы, 77 дефект ВДС в т/п под.1-8 (необходим кап.ремонт); 11.04.19

11-40 - Шевче пр. Л.Свободы, 46Б дефект ВДС в кв.47; нет доступа в кв.47 16.06.19

19-20 - Шевче пр. Науки, 31В дефект тр-да Ф 159 мм по "П" в УТ-4117/8; 26.06.19

13-30 5.07.19

16-00 Шевче пр. Победы, 68А дефект ВДС в т/п под.1; 27.06.19

22-30 - Шевче ул. 23 Августа, 51 дефект ВДС на техэтаже; 29.06.19

19-20 - Шевче ул. Алексеевская, 14Б дефект ВДС в кв.19; 1.07.19

07-10 - Шевче ул. 23 Августа, 79 дефект ВДС в т/п под.1; 1.07.19

08-00 - Шевче огр.: пр.Победы,72А,Б дефект тр-да Ф 159 мм между пр.Победы,72Б-Г; 1.07.19

09-00 5.07.19

18-00 Шевче огр.: пер.Кравцова,4,6, ул.Клочковская,46, ул.Л.Гурченко,3Е, ул.Рымарская,25 дефект тр-да Ф 500 мм по "П" между МК-4631 и МК-4631А, пер.Классический,8; 2.07.19

12-00 - Шевче огр.: пр.Победы,74В,74Г дефект ВДС в т/п под.3, пр.Победы 74Г; 3.07.19

10-30 - Шевче огр.: пр.Победы,72, 72,В,Г, 74,74А,Б,Д(с/ш-148), 76,76А(ДЮСШ), 78,78А,Б,В дефект тр-да Ф 159 мм между ж.д.пр.Победы,72В-72Г; 3.07.19

16-20 5.07.19

18-00 Шевче ул. Деревянко, 3А дефект ВДС в т/п под.3; 3.07.19

20-30 - Шевче ул. Ахсарова, 9 дефект ВДС в т/п под.1; 3.07.19

22-30 - Шевче ул. Клочковская, 276Б дефект ВДС в перекрытии кв.34-40; нет доступа к стоякам 3.07.19

23-00 - Шевче ул. Космонавтов, 2 дефект ВДС в т/п под.13; 4.07.19

10-00 - Шевче пр. Л.Свободы, 31 дефект ВДС в т/п под.3; 4.07.19

11-00 - Шевче огр: ул.Клочковская, 336А, 338, 344А работы КП"ХарьковВодоканал"; 4.07.19

14-00 - КП ХарьковВодоканал ул. Ахсарова, 18 дефект транзитного тр-да Ф 159 мм в т/п ж.д; 4.07.19

14-30 - Шевче огр.: пр.Победы,61, 65, 65Б, 67, 67А(сш149), 67Б(сш159), 71, 73А,Б, 75, 75А(дк411), 75Б, 77, 77Б, 79 дефект транзитного тр-да Ф 219 мм в т/п ж.д.пр.Победы,67; 4.07.19

16-00 5.07.19

18-00 Шевче Киевский РФТС пер. Воробьева, 9/11 Дефект тр/пр-да Ф 133 в непроходном канале между МК 2306 и 2306/1 ул. Куликовская, 5; 13.06.19

15-40 - Киевс ул. Кирпичева, 21-А (ДДУ № 395) МК 2240А Дефект тр/пр-да Ф 108 в непроходном канале между МК 2240А/2 и МК 2240А/2-1 в-зд Бутовский, 11; 19.06.19

23-00 - Киевс ул. Гоголя, 2-А Дефект тр/пр-да Ф 325 по "П" между МК 2246А/9 и МК 2246А/10 ул. Гоголя, 5; 24.06.19

16-00 - Киевс ул. Свободы, 24, 26/28 (ДКБ ЮЖД) Дефект тр/пр-да Ф 89 "О" в т/подп. ул. Свободы, 26/28 (ДКБ ЮЖД); 26.06.19

14-15 12.07.19

18-00 Потребитель (ДКБ ЮЖД) ул. Ак. Барабашова, 36-А (ЖСК) Дефект ВДС в т/под (теплообменник); 2.07.19

11-30 12.07.19

18-00 ЖСК "Парус" пр. Жуковского, 1 Дефект тр/пр-да Ф 273 в н/канале ул. Продольная, 5; 2.07.19

14-30 5.07.19

18-00 Киевс ул. Ак. Проскуры, 3, 3-Б, 7, Продольная,1, 1-А, 1-Б, 3, 3-А, 3-Б, 5, 6, Астрономическая, 35, 35 А-И, 37, 39, 41, 44-А, 44-Б, 44-В, пр. Жуковского, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ул. Дача №55, 9, 11 Дефект тр/пр-да Ф 273 в н/канале по ул. Продольная, 7-А; 2.07.19

20-40 5.07.19

18-00 Киевс сп. Куликовский, 15 (КВД № 5) МК 2243/3 Дефект тр/пр-да Ф 76 по "П" на вводе; 3.07.19

18-00 - Киевс пр. Московский, 17, 19/23, ул. Пушкинская, 3, 3-Б, Воробьева, 9, Куликовская, 12 (вед.), наб. Харьковская, 9, в-зд Бутовский, 7, сп-к Куликовский, 20 (вед.), МК 2301В Дефект тр/пр-да Ф 325 "О" в н/канале между МК 2317 и МК 2318 ул. Шевченко, 6; 4.07.19

12-00 - Киевс Слободской РФТС ул. Плехановская,98 дефект задвижки Ф 150 "О" ул.Плехановская,96; 20.06.19

08-00 5.07.19

18-00 Слобо ул.Полевая,2,4,6,8,10в-д Фесенковский,2, 7, 8, 9, 12, ул. Фесенковская,16,в-д Тарасовский, 3, 4, 12, Брянский, 7, ул. Молочная, 1 корп.1-3 , 5, 7, 9, 11 (корп.1-8) ул. Плехановская, 40, 41/43, 43, 49 школа ул, Днепровская, 10 СШ№151 ТМ 12 от МК 1221-1142 дефект по "О" Ф 600 пер.Днепровская-Храмова ПО ЗАЯВКЕ; 2.07.19

09-00 5.07.19

16-00 Слобо Московский РФТС пр.Юбилейный 67 дефект тр-да Ф89 в т/п под.3; 4.07.19

19-00 5.07.19

18-00 Моско Новобаварский РФТС ул. Марьинская,7, Москалевская,2 дефект тр-да Ф400мм в МК1608/28-МК1608/29 Нетеченская наб; 11.06.19

15-30 - Новоб ул. ул.Конева,9,Конева,13 ул.Дмитриевская,28ул.Полтавский шлях.,31,.Ярославская,24а-УВК№ 182 неисправность газового счетчика; 2.07.19

10-00 9.07.19

18-00 Новоб ул. Тимирязева, 10 не поверены приборы учета гвс; 3.07.19

08-00 - УМЦАГиР просп. Ново-Баварский, 103а дефект ВДС в т/п 3 под; 4.07.19

18-30 5.07.19

18-00 Новоб Индустриальный РФТС улица. Ф.Крала, 43 кап.ремонт тр-да г/в и отопления в подвале; 18.06.19

14-00 5.07.19

18-00 Подрядчик ул. Ф.Крала, 41 Подрядная организация - установка теплового модуля; 24.06.19

16-00 5.07.19

17-00 Подрядчик пр. Индустриальный, 51А дефект ВДС : переврезки теплового модуля; 2.07.19

09-00 12.07.19

17-00 Индус ул. Ф.Крала,65А кап.ремонт тр-да г/в в т/подп; подрядная организация 3.07.19

09-00 12.07.19

18-00 Подрядчики Ул. Косарева, 2,4,6(д/к №280),8, Ул.С.Потоцкого, 8,10,12,15,20,22,24,26(д/к№193),28,30,30А,32,34,34А,34Б, Пер.С.Потоцкого, 2,4,6,8,10,12,14,18 Пр. Александровский, 69А,69Б,69В,69Г,69Д,71,73,75,77,79,81,114,116,116А,118,120, Ул. Г.Момота,10/10,14 дефект задвижки Ф_400__ по "_под__" в МК-__3112А Библика 19, По Заявке; 4.07.19

09-00 5.07.19

16-00 Индус Немышлянский РФТС пр-т. Московский, 206А,208,208/1,210,210/1,210/2,212,214/1,214/2, ул.Ощепкова 4,4/1,4/2,8,8/1,8/2,10,10/1, Рыбалко 1,3,5,7,11,13,15,17/12, Хар.Дивизий 3,5,5/1,7,7/1,7/2,9,9/1,5/3, д/к№265,267, дом реб№1, поликл.№15, КВД№17, шк №49 дефект О Ф273 ввод на ЦТП 4/4 Рыбалко 9; 1.07.19

10-30 5.07.19

18-00 Немыш Основянский РФТС Пер.Аптекарский 9 к.1,9к.2, 9А, ул. Плехановская 18 Б, ул. Молочная 34,ул. Ш.Руставелли 42/1,49 Дефект на магистральных сетях Слободского района ПО ЗАЯВКЕ; 2.07.19

09-20 5.07.19

16-00 Слоб Пл.Героев Небесной Сотни 22,Пр.Гагарина 2,7,21,Ул.Плехановская 2/5 дефект тр-да ф=300 мм. по "О" в МК 1145/5,Ул.Героев Небесной Сотни 22; 3.07.19

20-00 12.07.19

18-00 Основ Будут выполняться работы по заявке пр.Александровский,87,89,91,93/16, ул.Косарева,18,20,22,24, пр.А.Алешина,19, задвижки на ЦТП дефект транзитного тр-да г/в Ф-133 в т/п ж.д.пр. Александровский, 87 5.07.19

09-00 5.07.19

16-00 Индус