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05.07.2019  10:10   

Харьковские теплосетевики обновили список отключения (АДРЕС)

Сведения о вынужденных отключениях систем горячего водоснабжения КП "Харьковские тепловые сети" по состоянию на 05-07-2019


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Адрес

Причина отключения

Дата откл.

Дата ожид. вкл.

Выполняет

Шевченковский РФТС

пр. Победы, 77

дефект ВДС в т/п под.1-8 (необходим кап.ремонт);

11.04.19
11-40

-

Шевче

пр. Л.Свободы, 46Б

дефект ВДС в кв.47; нет доступа в кв.47

16.06.19
19-20

-

Шевче

пр. Науки, 31В

дефект тр-да Ф 159 мм по "П" в УТ-4117/8;

26.06.19
13-30

5.07.19
16-00

Шевче

пр. Победы, 68А

дефект ВДС в т/п под.1;

27.06.19
22-30

-

Шевче

ул. 23 Августа, 51

дефект ВДС на техэтаже;

29.06.19
19-20

-

Шевче

ул. Алексеевская, 14Б

дефект ВДС в кв.19;

1.07.19
07-10

-

Шевче

ул. 23 Августа, 79

дефект ВДС в т/п под.1;

1.07.19
08-00

-

Шевче

огр.: пр.Победы,72А,Б

дефект тр-да Ф 159 мм между пр.Победы,72Б-Г;

1.07.19
09-00

5.07.19
18-00

Шевче

огр.: пер.Кравцова,4,6,

ул.Клочковская,46, ул.Л.Гурченко,3Е,

ул.Рымарская,25

дефект тр-да Ф 500 мм по "П" между МК-4631 и МК-4631А, пер.Классический,8;

2.07.19
12-00

-

Шевче

огр.: пр.Победы,74В,74Г

дефект ВДС в т/п под.3, пр.Победы 74Г;

3.07.19
10-30

-

Шевче

огр.: пр.Победы,72, 72,В,Г, 74,74А,Б,Д(с/ш-148), 76,76А(ДЮСШ), 78,78А,Б,В

дефект тр-да Ф 159 мм между ж.д.пр.Победы,72В-72Г;

3.07.19
16-20

5.07.19
18-00

Шевче

ул. Деревянко, 3А

дефект ВДС в т/п под.3;

3.07.19
20-30

-

Шевче

ул. Ахсарова, 9

дефект ВДС в т/п под.1;

3.07.19
22-30

-

Шевче

ул. Клочковская, 276Б

дефект ВДС в перекрытии кв.34-40; нет доступа к стоякам

3.07.19
23-00

-

Шевче

ул. Космонавтов, 2

дефект ВДС в т/п под.13;

4.07.19
10-00

-

Шевче

пр. Л.Свободы, 31

дефект ВДС в т/п под.3;

4.07.19
11-00

-

Шевче

огр: ул.Клочковская, 336А, 338, 344А

работы КП"ХарьковВодоканал";

4.07.19
14-00

-

КП ХарьковВодоканал

ул. Ахсарова, 18

дефект транзитного тр-да Ф 159 мм в т/п ж.д;

4.07.19
14-30

-

Шевче

огр.: пр.Победы,61, 65, 65Б, 67,

67А(сш149), 67Б(сш159), 71,

73А,Б, 75, 75А(дк411), 75Б, 77, 77Б, 79

дефект транзитного тр-да Ф 219 мм в т/п ж.д.пр.Победы,67;

4.07.19
16-00

5.07.19
18-00

Шевче

Киевский РФТС

пер. Воробьева, 9/11

Дефект тр/пр-да Ф 133 в непроходном канале между МК 2306 и 2306/1 ул. Куликовская, 5;

13.06.19
15-40

-

Киевс

ул. Кирпичева, 21-А (ДДУ № 395) МК 2240А

Дефект тр/пр-да Ф 108 в непроходном канале между МК 2240А/2 и МК 2240А/2-1 в-зд Бутовский, 11;

19.06.19
23-00

-

Киевс

ул. Гоголя, 2-А

Дефект тр/пр-да Ф 325 по "П" между МК 2246А/9 и МК 2246А/10 ул. Гоголя, 5;

24.06.19
16-00

-

Киевс

ул. Свободы, 24, 26/28 (ДКБ ЮЖД)

Дефект тр/пр-да Ф 89 "О" в т/подп. ул. Свободы, 26/28 (ДКБ ЮЖД);

26.06.19
14-15

12.07.19
18-00

Потребитель (ДКБ ЮЖД)

ул. Ак. Барабашова, 36-А (ЖСК)

Дефект ВДС в т/под (теплообменник);

2.07.19
11-30

12.07.19
18-00

ЖСК "Парус"

пр. Жуковского, 1

Дефект тр/пр-да Ф 273 в н/канале ул. Продольная, 5;

2.07.19
14-30

5.07.19
18-00

Киевс

ул. Ак. Проскуры, 3, 3-Б, 7,

Продольная,1, 1-А, 1-Б, 3, 3-А, 3-Б, 5, 6,

Астрономическая, 35, 35 А-И, 37, 39,

41, 44-А, 44-Б, 44-В, пр. Жуковского,

3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ул. Дача №55, 9, 11

Дефект тр/пр-да Ф 273 в н/канале по ул. Продольная, 7-А;

2.07.19
20-40

5.07.19
18-00

Киевс

сп. Куликовский, 15 (КВД № 5) МК 2243/3

Дефект тр/пр-да Ф 76 по "П" на вводе;

3.07.19
18-00

-

Киевс

пр. Московский, 17, 19/23, ул. Пушкинская, 3, 3-Б, Воробьева, 9, Куликовская, 12 (вед.), наб. Харьковская, 9, в-зд Бутовский, 7, сп-к Куликовский, 20 (вед.), МК 2301В

Дефект тр/пр-да Ф 325 "О" в н/канале между МК 2317 и МК 2318 ул. Шевченко, 6;

4.07.19
12-00

-

Киевс

Слободской РФТС

ул. Плехановская,98

дефект задвижки Ф 150 "О" ул.Плехановская,96;

20.06.19
08-00

5.07.19
18-00

Слобо

ул.Полевая,2,4,6,8,10в-д Фесенковский,2, 7, 8, 9, 12, ул. Фесенковская,16,в-д Тарасовский, 3, 4, 12, Брянский, 7, ул. Молочная, 1 корп.1-3 , 5, 7, 9, 11 (корп.1-8) ул. Плехановская, 40, 41/43, 43, 49 школа ул, Днепровская, 10 СШ№151

ТМ 12 от МК 1221-1142 дефект по "О" Ф 600 пер.Днепровская-Храмова ПО ЗАЯВКЕ;

2.07.19
09-00

5.07.19
16-00

Слобо

Московский РФТС

пр.Юбилейный 67

дефект тр-да Ф89 в т/п под.3;

4.07.19
19-00

5.07.19
18-00

Моско

Новобаварский РФТС

ул. Марьинская,7, Москалевская,2

дефект тр-да Ф400мм в МК1608/28-МК1608/29 Нетеченская наб;

11.06.19
15-30

-

Новоб

ул. ул.Конева,9,Конева,13 ул.Дмитриевская,28ул.Полтавский шлях.,31,.Ярославская,24а-УВК№ 182

неисправность газового счетчика;

2.07.19
10-00

9.07.19
18-00

Новоб

ул. Тимирязева, 10

не поверены приборы учета гвс;

3.07.19
08-00

-

УМЦАГиР

просп. Ново-Баварский, 103а

дефект ВДС в т/п 3 под;

4.07.19
18-30

5.07.19
18-00

Новоб

Индустриальный РФТС

улица. Ф.Крала, 43

кап.ремонт тр-да г/в и отопления в подвале;

18.06.19
14-00

5.07.19
18-00

Подрядчик

ул. Ф.Крала, 41

Подрядная организация - установка теплового модуля;

24.06.19
16-00

5.07.19
17-00

Подрядчик

пр. Индустриальный, 51А

дефект ВДС : переврезки теплового модуля;

2.07.19
09-00

12.07.19
17-00

Индус

ул. Ф.Крала,65А

кап.ремонт тр-да г/в в т/подп; подрядная организация

3.07.19
09-00

12.07.19
18-00

Подрядчики

Ул. Косарева, 2,4,6(д/к №280),8, Ул.С.Потоцкого, 8,10,12,15,20,22,24,26(д/к№193),28,30,30А,32,34,34А,34Б, Пер.С.Потоцкого, 2,4,6,8,10,12,14,18 Пр. Александровский, 69А,69Б,69В,69Г,69Д,71,73,75,77,79,81,114,116,116А,118,120, Ул. Г.Момота,10/10,14

дефект задвижки Ф_400__ по "_под__" в МК-__3112А Библика 19, По Заявке;

4.07.19
09-00

5.07.19
16-00

Индус

Немышлянский РФТС

пр-т. Московский, 206А,208,208/1,210,210/1,210/2,212,214/1,214/2, ул.Ощепкова 4,4/1,4/2,8,8/1,8/2,10,10/1, Рыбалко 1,3,5,7,11,13,15,17/12, Хар.Дивизий 3,5,5/1,7,7/1,7/2,9,9/1,5/3, д/к№265,267, дом реб№1, поликл.№15, КВД№17, шк №49

дефект О Ф273 ввод на ЦТП 4/4 Рыбалко 9;

1.07.19
10-30

5.07.19
18-00

Немыш

Основянский РФТС

Пер.Аптекарский 9 к.1,9к.2, 9А, ул. Плехановская 18 Б, ул. Молочная 34,ул. Ш.Руставелли 42/1,49

Дефект на магистральных сетях Слободского района ПО ЗАЯВКЕ;

2.07.19
09-20

5.07.19
16-00

Слоб

Пл.Героев Небесной Сотни 22,Пр.Гагарина 2,7,21,Ул.Плехановская 2/5

дефект тр-да ф=300 мм. по "О" в МК 1145/5,Ул.Героев Небесной Сотни 22;

3.07.19
20-00

12.07.19
18-00

Основ

Будут выполняться работы по заявке

пр.Александровский,87,89,91,93/16, ул.Косарева,18,20,22,24, пр.А.Алешина,19, задвижки на ЦТП

дефект транзитного тр-да г/в Ф-133 в т/п ж.д.пр. Александровский, 87

5.07.19
09-00

5.07.19
16-00

Индус

 

 

Источник:   КП ХТС
 Тэги:  отключения, вода, харьков
 
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