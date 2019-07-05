За сутки коммунальщики ликвидировали два десятка порывов

За 4 июля было устранено 18 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены по следующим адресам:
ул. Роганская, 145,
ул. Таращанская, 8,
ул. Пестеля, 59,
ул. Пушкинская, 37,
ул. Валентиновская (Блюхера), 24-б,
ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 54,
шоссе Салтовское, 58,
ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 18,
шоссе Салтовское, 60,
просп. Льва Ландау (50 лет СССР), 165,
ул. Базарная,
ул. Фигнера, 17,
ул. Гордиенковская, 43-а,
проезд Садовый, 16-а,
ул. Житная, 56,
пос. Песочин, (п. Надточий, ул. Автомобильная,12),
ул. Динамовская, 5,
ул. Клочковская, 101-в.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
День удачен для денежных дел и приобретений, причем интуиция может помочь вам в этом больше, чем логика. Симпатии окружающих можно обратить себе на пользу.
Утренние облака задержатся в Харькове до вечера, а потом должны рассеяться. Без осадков.
Интересно, что первых в мире «туристов» развлекали подобным образом, чтобы отвлечь от мыслей об алкоголе.
влажн.:
давл.:
ветер: