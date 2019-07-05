05.07.2019 10:37

За сутки коммунальщики ликвидировали два десятка порывов

За 4 июля было устранено 18 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены по следующим адресам:

ул. Роганская, 145,

ул. Таращанская, 8,

ул. Пестеля, 59,

ул. Пушкинская, 37,

ул. Валентиновская (Блюхера), 24-б,

ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 54,

шоссе Салтовское, 58,

ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 18,

шоссе Салтовское, 60,

просп. Льва Ландау (50 лет СССР), 165,

ул. Базарная,

ул. Фигнера, 17,

ул. Гордиенковская, 43-а,

проезд Садовый, 16-а,

ул. Житная, 56,

пос. Песочин, (п. Надточий, ул. Автомобильная,12),

ул. Динамовская, 5,

ул. Клочковская, 101-в.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.