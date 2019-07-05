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05.07.2019  17:05   

Масштабное отключение холодной воды ждет харьковчан в среду: список адресов

В части Новобаварского, Холодногорского, Слободского и Основянского районов проведут планово-предупредительные работы на водопроводных сетях.


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Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» сообщает, что в связи с проведением планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей, с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период, временно с 8:00 10 июля до 14:00 11 июля будет прекращено водоснабжение:

части Новобаварского района ограниченной:

– ул. Полтавский шлях, полотном ж/д, ул. Исполкомовской, ул. Базарской, проул. Алексина, проул. Любови Малой, проул. Ржевским, Профсоюзным б-м, ул. Грушевского, Григоровским шоссе, полотном ж/д до ул. Полтавский шлях.

части  Холодногорского района ограниченной выше Южного вокзала:

– ул. Полтавский шлях, т-ей завода «Харпластмасс», ул. Золочевской, ул. Башкирской, ул. Муратова, пр-дом Лагерным, окружной дорогой, полотном ж/д до ул. Полтавский шлях.

части Слободского района ограниченной:

– пр. Гагарина, сел. Качановка, ул. Зерновая, проул. Зерновым, ул. Костичева, ул. Монюшко, ул. Киргизской, пр. Льва Ландау.

части Основянского района ограниченной:

– пр. Гагарина, ул. Южнопроектной, полотном ж/д, сел. Верещаковка.

Водоснабжение части Новобаварского и Холодногорского районов, ограниченной полотном ж/д, р. Лопань, ул. Москалевской, Нетеченской набережной, р. Харьков, проул. Пискуновским, ул. Чеботарской, ул. Евгения Котляра, ул. Полтавский шлях, будет осуществляться с пониженным давлением.

Полный список адресов, где отключат воду

Телефон для справок: 15-33.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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