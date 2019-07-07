07.07.2019 09:59

Адреса отключения горячей воды на 7 июля

ХТС разместили обновленный график профилактического обслуживание систем горячего водоснабжения районных филиалов.



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СЛОБОДСКАЯ ФИЛИАЛ

пр.Григоренко, 14, б-р Жасминовый, ул. Садовопарковая, ул.Ньютона, пр.Гер.Сталинграда 155-189, ул.Танкопия, ул.Морозова 32-34,

мкр-н 24, 24А, 25, 27, 27А, 28, 29,

ул.Энергетическая, вул.Дизельна , ул.Морозова, вул.Мухачьова, Черноморская, вул.Ковтуна.

КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ

ул. Искусств, ул. Гиршмана, ул. Алчевських, вул.Чернышевська, ул. Ж. Мироносиц, ул.Пушкинская 41, 70-74, 77-79 / 5, ул.Иванова, вул.Максимилиановська, вул.Гуданова, ул. Куликовская, ул.Дарвина, ул.Сумская, ул. Я. Мудрого, ул. Мироносицкая, вул.Кирпичьова, 21.

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ФИЛИАЛ

ул.Роганская, ул.Мира, вул.Л.Пастера, ул. Плиточная,

вул.Верстатобудивна, 9, вул.Библика, 44А, вул.12 Апреля, 14,14, 15,21,20-36,28, пр.Олександривський 103 / 41-115,164-184,174;

пр.Индустриальний, 43-65 / 51,37 / 36,39; ул. Ф.Крала 49-71,59А, вул.Косарева, 38-48 ул. Таджикской.

Немышлянский ФИЛИАЛ

вул.Дизельна, 5,7,9,11,13,13А, 22,24,26,26А.

Ж / д: пр. Московский, 140,144,196-204 / 2; Коммунальный пр., 3а, 9 / 11,20,27; пр.Льва Ландау, 38,44,56 / 3,58 / 2; Миська.п-ка №5, ХОСЮТ,

гост.Турист; СК "Кондиционер", ул. Х.Дивизий 4-12 / 21,14 / 3,18-22, пр.П.Григоренка, 7-9 / 1,13,15,17,21, ул. Танкопия, 1-7 / 1,9 / 2-17 / 2,19,23, прд стадион, 2 / 4-11 / 2,21,23, ул. В.Мельникова, 2-11 / 7, ул. Олимпийская.

МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ

мкр-н 603,605,535,606,607,531,533.

пл.Фейербаха, 9 (Д / с№84), 1А, 6,1 / 3,7,13 (Дор.ликар №2); пр.Московский, 75 (ХРИДУНАДУ), 41, 57/63; вул.Чигирина, 10,7 (Полог. Строй №2);

наб.Харкивська, 8,16.

ПРИМЕЧАНИЯ: