08.07.2019 08:04

Где в Харькове не будет воды 8 июля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Киевский район:

ул. Чебышева (ч/с), ул. Жилярди (ч/с), ул. Новошишковская (ч/с), ул. Шишковская (ч/с), въезд Новошишковский (ч/с), ул. Чкалова (ч/с) до 20:00 08.07.19 г.



Слободской район:

ул. Дизельная, 18 (п. №7, спаренный стояк), ул. Зерновая, 55-б (стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №11, спаренный стояк), пр. Героев Сталинграда, 41-а (п. №1, стояк), пр. Московский, 122 (п. №1) до 20:00 08.07.19 г.



Шевченковский район:

ул. Ахсарова, 17 (п. №7, стояк), ул. Клочковская, 197 (п. №3, стояк), (п. №5, стояк), ул. Деревянко, 4-а (п. №1), 50(п. №3, стояк), ул. Отакара Яроша, 19-а (п. №2), ул. Песчаная (ч/с), пер. Белобровский (ч/с), пер. Ровный (ч/с), пер. Фроловский (ч/с), пер. Набережный (ч/с), ул. Ивановская (ч/с) до 17:00 07.07.19 г., ул. Академика Погорелова (Краснозорская) (ч/с), ул. Клочковская, 274, 276-а, 344-а (на пониженом давлении) до 20:00 08.07.19 г.



