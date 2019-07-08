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08.07.2019  10:47   

Сведения о вынужденных отключениях систем горячего водоснабжения на 8 июля

Горячую воду сегодня, помимо дефектов сетей, отключали с том числе из-за не допуска ремонтников в "проблемную" квартиру на Людвига Свободы и вовремя не поверенного счетчика тепла по Тимирязева в Новобаварском районе.


//hts.kharkov.ua

Сведения о вынужденных отключениях систем горячего водоснабжения
КП "Харьковские тепловые сети" по состоянию на 08-07-2019 08:00

Адрес

Причина отключения

Дата откл.

Дата ожид. вкл.

Выполняет

Шевченковский РФТС

пр. Победы, 77

дефект ВДС в т/п под.1-8

(необходим кап.ремонт);

11.04.19

11-40

-

Шевче

пр. Л.Свободы, 46Б

дефект ВДС в кв.47;

нет доступа в кв.47

16.06.19

19-20

-

Шевче

пр. Науки, 31В

дефект тр-да Ф 159 мм по "П" в УТ-4117/8;

26.06.19

3-30

8.07.19
16-00

Шевче

пр. Победы, 68А

дефект ВДС в т/п под.1;

27.06.19

22-30

-

Шевче

ул. 23 Августа, 51

дефект ВДС на техэтаже;

29.06.19

19-20

-

Шевче

ул. Алексеевская, 14Б

дефект ВДС в кв.19;

1.07.19

07-10

-

Шевче

ул. 23 Августа, 79

дефект ВДС в т/п под.1;

1.07.19

08-00

-

Шевче

огр.: пр.Победы,72А,Б

дефект тр-да Ф 159 мм

между пр.Победы,72Б-Г;

1.07.19

09-00

8.07.19
18-00

Шевче

огр.: пер.Кравцова,4,6, ул.Клочковская,46, ул.Л.Гурченко,3Е, ул.Рымарская,25

дефект тр-да Ф 500 мм

по "П" между МК-4631 и МК-4631А,

пер.Классический,8;

2.07.19
12-00

-

Шевче

огр.: пр.Победы,74В,74Г(под.1-3)

дефект ВДС в т/п под.3, пр.Победы 74Г;

3.07.19
10-30

-

Шевче

ул. Деревянко, 3А

дефект ВДС в т/п под.3;

3.07.19
20-30

-

Шевче

ул. Ахсарова, 9

дефект ВДС в т/п под.1;

3.07.19
22-30

-

Шевче

ул. Клочковская, 276Б

дефект ВДС в перекрытии кв.34-40; нет доступа к стоякам

3.07.19
23-00

-

Шевче

пр. Л.Свободы, 31

дефект ВДС в т/п под.3;

4.07.19
11-00

-

Шевче

ул. Ахсарова, 15А

дефект ВДС в т/п под.1 ф57;

5.07.19
12-00

-

Шевче

пр. Л.Свободы, 31

дефект ВДС в т/п под.2;

5.07.19
22-00

-

Шевче

ул. От. Яроша, 5

дефект ВДС в т/п под.2;

6.07.19
14-30

-

Шевче

ул. Клочковская, 199

дефект ВДС в т/п под.3;

7.07.19
13-00

-

Шевче

ул. От. Яроша, 51

дефект ВДС в т/п под.2;

7.07.19
16-15

-

Шевче

Киевский РФТС

пер. Воробьева, 9/11

Дефект тр/пр-да Ф 133 в непроходном канале между МК 2306 и 2306/1 ул. Куликовская, 5;

13.06.19
15-40

-

Киевс

ул. Кирпичева, 21-А (ДДУ № 395) МК 2240А

Дефект тр/пр-да Ф 108 в непроходном канале между МК 2240А/2 и МК 2240А/2-1 в-зд Бутовский, 11;

19.06.19
23-00

-

Киевс

ул. Гоголя, 2-А

Дефект тр/пр-да Ф 325 по "П" между МК 2246А/9 и МК 2246А/10 ул. Гоголя, 5;

24.06.19
16-00

-

Киевс

ул. Свободы, 24, 26/28 (ДКБ ЮЖД)

Дефект тр/пр-да Ф 89 "О" в т/подп. ул. Свободы, 26/28 (ДКБ ЮЖД);

26.06.19
14-15

12.07.19
18-00

Потребитель (ДКБ ЮЖД)

ул. Ак. Барабашова, 36-А (ЖСК)

Дефект ВДС в т/под (теплообменник);

2.07.19
11-30

12.07.19
18-00

ЖСК "Парус"

сп. Куликовский, 15 (КВД № 5) МК 2243/3

Дефект тр/пр-да Ф 76 по "П" на вводе;

3.07.19
18-00

-

Киевс

пр. Московский, 17, 19/23, ул. Пушкинская, 3, 3-Б, Воробьева, 9, Куликовская, 12 (вед.), наб. Харьковская, 9, в-зд Бутовский, 7, сп-к Куликовский, 20 (вед.), МК 2301В

Дефект тр/пр-да Ф 325 "О" в н/канале между МК 2317 и МК 2318 ул. Шевченко, 6;

4.07.19
12-00

9.07.19
17-00

Киевс

ул. Астрономическая, 35-З (ВДС)

Дефект ВДС в перекрытии кв. 29-33;

5.07.19
15-30

-

Киевс

ул. Астрономическая, 35-Б (ВДС)

Дефект ВДС в т/п 2 под;

6.07.19
19-45

-

Киевс

ул. Продольная, 3 (ВДС)

Дефект ВДС в кв. 59; Жильцы обеспечивают доступ

7.07.19
13-40

-

Киевс

Слободской РФТС

ул. Плехановская,98

дефект задвижки Ф 150 "О" ул.Плехановская,96;

20.06.19
08-00

8.07.19
17-00

Слобо

ул.Полевая,2,4,6,8,10в-д Фесенковский,2, 7, 8, 9, 12, ул. Фесенковская,16,в-д Тарасовский, 3, 4, 12, Брянский, 7, ул. Молочная, 1 корп.1-3 , 5, 7, 9, 11 (корп.1-8) ул. Плехановская, 40, 41/43, 43, 49 школа ул, Днепровская, 10 СШ№151

ТМ 12 от МК 1221-1142 дефект по "О" Ф 600 пер.Днепровская-Храмова ПО ЗАЯВКЕ;

2.07.19
09-00

8.07.19
17-00

Слобо

Московский РФТС

ул. В. Зубенко,23,А,25,25А,27;ул.Гв.Широнинцев,47,47А,49А

дефект тр-да Ф159 между ТК-9 и ж.д.ул.В.Зубенко,25а;

6.07.19
21-00

8.07.19
18-00

Моско

Новобаварский РФТС

ул. Марьинская,7, Москалевская,2

дефект тр-да Ф400мм в МК1608/28-МК1608/29 Нетеченская наб;

11.06.19
15-30

-

Новоб

ул. ул.Конева,9,Конева,13 ул.Дмитриевская,28ул.Полтавский шлях.,31,.Ярославская,24а-УВК№ 182

неисправность газового счетчика;

2.07.19
10-00

9.07.19
18-00

Новоб

ул. Тимирязева, 10

не поверены приборы учета гвс;

3.07.19
08-00

-

УМЦАГиР

Индустриальный РФТС

ул. ул. Плиточная, 65, 65А, 65Б, 79, 79А,79Д,79Е

чистка теплообменника на ЦТП;

5.07.19
09-00

11.07.19
18-00

Индус

Основянский РФТС

Пер.Аптекарский 9 к.1,9к.2, 9А, ул. Плехановская 18 Б, ул. Молочная 34,ул. Ш.Руставелли 42/1,49

Дефект на магистральных сетях Слободского района ПО ЗАЯВКЕ;

2.07.19
09-20

8.07.19
17-00

Слоб

Пл.Героев Небесной Сотни 22,Пр.Гагарина 2,7,21,Ул.Плехановская 2/5

дефект тр-да ф=300 мм. по "О" в МК 1145/5,Ул.Героев Небесной Сотни 22;

3.07.19
20-00

12.07.19
18-00

Основ

 

Источник:   КП ХТС
 Тэги:  вода. отключение, харьков, смс, водоканал, теплосети
 
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