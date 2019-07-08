Сведения о вынужденных отключениях систем горячего водоснабжения на 8 июля

Сведения о вынужденных отключениях систем горячего водоснабжения

КП "Харьковские тепловые сети" по состоянию на 08-07-2019 08:00 Адрес Причина отключения Дата откл. Дата ожид. вкл. Выполняет Шевченковский РФТС пр. Победы, 77 дефект ВДС в т/п под.1-8 (необходим кап.ремонт); 11.04.19 11-40 - Шевче пр. Л.Свободы, 46Б дефект ВДС в кв.47; нет доступа в кв.47 16.06.19 19-20 - Шевче пр. Науки, 31В дефект тр-да Ф 159 мм по "П" в УТ-4117/8; 26.06.19 3-30 8.07.19

16-00 Шевче пр. Победы, 68А дефект ВДС в т/п под.1; 27.06.19 22-30 - Шевче ул. 23 Августа, 51 дефект ВДС на техэтаже; 29.06.19 19-20 - Шевче ул. Алексеевская, 14Б дефект ВДС в кв.19; 1.07.19 07-10 - Шевче ул. 23 Августа, 79 дефект ВДС в т/п под.1; 1.07.19 08-00 - Шевче огр.: пр.Победы,72А,Б дефект тр-да Ф 159 мм между пр.Победы,72Б-Г; 1.07.19 09-00 8.07.19

18-00 Шевче огр.: пер.Кравцова,4,6, ул.Клочковская,46, ул.Л.Гурченко,3Е, ул.Рымарская,25 дефект тр-да Ф 500 мм по "П" между МК-4631 и МК-4631А, пер.Классический,8; 2.07.19

12-00 - Шевче огр.: пр.Победы,74В,74Г(под.1-3) дефект ВДС в т/п под.3, пр.Победы 74Г; 3.07.19

10-30 - Шевче ул. Деревянко, 3А дефект ВДС в т/п под.3; 3.07.19

20-30 - Шевче ул. Ахсарова, 9 дефект ВДС в т/п под.1; 3.07.19

22-30 - Шевче ул. Клочковская, 276Б дефект ВДС в перекрытии кв.34-40; нет доступа к стоякам 3.07.19

23-00 - Шевче пр. Л.Свободы, 31 дефект ВДС в т/п под.3; 4.07.19

11-00 - Шевче ул. Ахсарова, 15А дефект ВДС в т/п под.1 ф57; 5.07.19

12-00 - Шевче пр. Л.Свободы, 31 дефект ВДС в т/п под.2; 5.07.19

22-00 - Шевче ул. От. Яроша, 5 дефект ВДС в т/п под.2; 6.07.19

14-30 - Шевче ул. Клочковская, 199 дефект ВДС в т/п под.3; 7.07.19

13-00 - Шевче ул. От. Яроша, 51 дефект ВДС в т/п под.2; 7.07.19

16-15 - Шевче Киевский РФТС пер. Воробьева, 9/11 Дефект тр/пр-да Ф 133 в непроходном канале между МК 2306 и 2306/1 ул. Куликовская, 5; 13.06.19

15-40 - Киевс ул. Кирпичева, 21-А (ДДУ № 395) МК 2240А Дефект тр/пр-да Ф 108 в непроходном канале между МК 2240А/2 и МК 2240А/2-1 в-зд Бутовский, 11; 19.06.19

23-00 - Киевс ул. Гоголя, 2-А Дефект тр/пр-да Ф 325 по "П" между МК 2246А/9 и МК 2246А/10 ул. Гоголя, 5; 24.06.19

16-00 - Киевс ул. Свободы, 24, 26/28 (ДКБ ЮЖД) Дефект тр/пр-да Ф 89 "О" в т/подп. ул. Свободы, 26/28 (ДКБ ЮЖД); 26.06.19

14-15 12.07.19

18-00 Потребитель (ДКБ ЮЖД) ул. Ак. Барабашова, 36-А (ЖСК) Дефект ВДС в т/под (теплообменник); 2.07.19

11-30 12.07.19

18-00 ЖСК "Парус" сп. Куликовский, 15 (КВД № 5) МК 2243/3 Дефект тр/пр-да Ф 76 по "П" на вводе; 3.07.19

18-00 - Киевс пр. Московский, 17, 19/23, ул. Пушкинская, 3, 3-Б, Воробьева, 9, Куликовская, 12 (вед.), наб. Харьковская, 9, в-зд Бутовский, 7, сп-к Куликовский, 20 (вед.), МК 2301В Дефект тр/пр-да Ф 325 "О" в н/канале между МК 2317 и МК 2318 ул. Шевченко, 6; 4.07.19

12-00 9.07.19

17-00 Киевс ул. Астрономическая, 35-З (ВДС) Дефект ВДС в перекрытии кв. 29-33; 5.07.19

15-30 - Киевс ул. Астрономическая, 35-Б (ВДС) Дефект ВДС в т/п 2 под; 6.07.19

19-45 - Киевс ул. Продольная, 3 (ВДС) Дефект ВДС в кв. 59; Жильцы обеспечивают доступ 7.07.19

13-40 - Киевс Слободской РФТС ул. Плехановская,98 дефект задвижки Ф 150 "О" ул.Плехановская,96; 20.06.19

08-00 8.07.19

17-00 Слобо ул.Полевая,2,4,6,8,10в-д Фесенковский,2, 7, 8, 9, 12, ул. Фесенковская,16,в-д Тарасовский, 3, 4, 12, Брянский, 7, ул. Молочная, 1 корп.1-3 , 5, 7, 9, 11 (корп.1-8) ул. Плехановская, 40, 41/43, 43, 49 школа ул, Днепровская, 10 СШ№151 ТМ 12 от МК 1221-1142 дефект по "О" Ф 600 пер.Днепровская-Храмова ПО ЗАЯВКЕ; 2.07.19

09-00 8.07.19

17-00 Слобо Московский РФТС ул. В. Зубенко,23,А,25,25А,27;ул.Гв.Широнинцев,47,47А,49А дефект тр-да Ф159 между ТК-9 и ж.д.ул.В.Зубенко,25а; 6.07.19

21-00 8.07.19

18-00 Моско Новобаварский РФТС ул. Марьинская,7, Москалевская,2 дефект тр-да Ф400мм в МК1608/28-МК1608/29 Нетеченская наб; 11.06.19

15-30 - Новоб ул. ул.Конева,9,Конева,13 ул.Дмитриевская,28ул.Полтавский шлях.,31,.Ярославская,24а-УВК№ 182 неисправность газового счетчика; 2.07.19

10-00 9.07.19

18-00 Новоб ул. Тимирязева, 10 не поверены приборы учета гвс; 3.07.19

08-00 - УМЦАГиР Индустриальный РФТС ул. ул. Плиточная, 65, 65А, 65Б, 79, 79А,79Д,79Е чистка теплообменника на ЦТП; 5.07.19

09-00 11.07.19

18-00 Индус Основянский РФТС Пер.Аптекарский 9 к.1,9к.2, 9А, ул. Плехановская 18 Б, ул. Молочная 34,ул. Ш.Руставелли 42/1,49 Дефект на магистральных сетях Слободского района ПО ЗАЯВКЕ; 2.07.19

09-20 8.07.19

17-00 Слоб Пл.Героев Небесной Сотни 22,Пр.Гагарина 2,7,21,Ул.Плехановская 2/5 дефект тр-да ф=300 мм. по "О" в МК 1145/5,Ул.Героев Небесной Сотни 22; 3.07.19

20-00 12.07.19

18-00 Основ