08.07.2019 14:02

Вниманию пешеходов и водителей: ХТС проводят гидравлические испытания

Коммунальщики просят ограничить передвижения в районе проводимых испытаний.



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8, 9 и 10 июля с 9:00 до 17:00 будут проводиться гидравлические испытания магистральных тепловых сетей от ТЭЦ-4 (пр. Московский, 275, р-н завода ХТЗ), по следующим улицам:



Индустриальный район:

пр-т Московский, пр-т Индустриальный, ул. Косарева, ул. Станкостроительная, ул. 12-го Апреля, ул. Мохначанская, перекресток ул. Роганской и ул. Плиточной.



8 и 9 июля с 9:00 до 17:00 будут проводиться гидравлические испытания магистральных теплосетей от ТЭЦ-3 (ул. Энергетическая), по следующим улицам:



Слободской район:

ул. Энергетическая, ул. Ковтуна, ул. Морозова, пр-т. Льва Ландау.



С 9 по 12 июля с 9:00 до 17:00 будут проводиться гидравлические испытания магистральных теплосетей от насосной №2-1 (Щедринский квартал), по следующим улицам:



Киевский район:

ул. Щедринский квартал, ул. Шевченко, Белгородский спуск, ул. Каплуновская, ул. Манизера, ул. Алчевских, ул. Искусств, ул. Чернышевская, ул. Гиршмана, ул. Жен-Мироносиц, ул. Пушкинская, ул. Свободы, ул. Максимилиановская, ул. Гуданова, ул. Куликовская, ул. Дарвина, ул. Кирпичева, ул. Мироносицкая, ул. Я. Мудрого, ул. Сумская.

Коммунальщики просят на время проведения испытаний максимально ограничить движение автотранспорта и пешеходов в зоне прохождения магистральных трубопроводов.



При возникновении повреждений и появлению воды на поверхности сообщайте дежурному диспетчеру конкретный адрес места происшествия по тел.: 0503004849, 7250294.