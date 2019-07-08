Вниманию пешеходов и водителей: ХТС проводят гидравлические испытания

Коммунальщики просят ограничить передвижения в районе проводимых испытаний.
8, 9 и 10 июля с 9:00 до 17:00 будут проводиться гидравлические испытания магистральных тепловых сетей от ТЭЦ-4 (пр. Московский, 275, р-н завода ХТЗ), по следующим улицам:
Индустриальный район:
пр-т Московский, пр-т Индустриальный, ул. Косарева, ул. Станкостроительная, ул. 12-го Апреля, ул. Мохначанская, перекресток ул. Роганской и ул. Плиточной.
8 и 9 июля с 9:00 до 17:00 будут проводиться гидравлические испытания магистральных теплосетей от ТЭЦ-3 (ул. Энергетическая), по следующим улицам:
Слободской район:
ул. Энергетическая, ул. Ковтуна, ул. Морозова, пр-т. Льва Ландау.
С 9 по 12 июля с 9:00 до 17:00 будут проводиться гидравлические испытания магистральных теплосетей от насосной №2-1 (Щедринский квартал), по следующим улицам:
Киевский район:
ул. Щедринский квартал, ул. Шевченко, Белгородский спуск, ул. Каплуновская, ул. Манизера, ул. Алчевских, ул. Искусств, ул. Чернышевская, ул. Гиршмана, ул. Жен-Мироносиц, ул. Пушкинская, ул. Свободы, ул. Максимилиановская, ул. Гуданова, ул. Куликовская, ул. Дарвина, ул. Кирпичева, ул. Мироносицкая, ул. Я. Мудрого, ул. Сумская.
Коммунальщики просят на время проведения испытаний максимально ограничить движение автотранспорта и пешеходов в зоне прохождения магистральных трубопроводов.
При возникновении повреждений и появлению воды на поверхности сообщайте дежурному диспетчеру конкретный адрес места происшествия по тел.: 0503004849, 7250294.
Есть шанс переделать массу давно запланированных дел, однако в душе может зреть напряжение. Выплесните энергию в шоппинге, фитнесе и других приятных и полезных занятиях.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Утром ожидается сильный дождь, во второй половине дня – дождь c грозой, которому на смену придет сильный дождь.
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