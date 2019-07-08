Главная Новости ЖКХ Более четверти миллиона харьковчан получают SMS-сообщения о работе «Харьковводоканала»
08.07.2019  14:19   

Более четверти миллиона харьковчан получают SMS-сообщения о работе «Харьковводоканала»

Абонентов предприятия оперативно информируют о плановых или аварийных отключениях холодной воды.


//city.kharkov.ua
Как сообщили в Департаменте сбыта КП «Харьковводоканал», эта услуга - бесплатная. Когда в районе выполняют плановые ремонтные работы на сетях или произошла авария, каждому абоненту отправляют SMS-сообщение об отключении воды. 
 
Чтобы воспользоваться услугой, нужно сообщить предприятию номер мобильного телефона, который будет привязан к лицевому счету. Номер телефона можно передать через абонентские отделы, выездные кассы Департамента сбыта или по тел.: 15-33 (бесплатно со всех мобильных операторов).
 
На предприятии отметили, что соблюдают требования Закона Украины «О защите персональных данных», и номер телефона будет защищен от передачи в третьи руки.
 
Всего услугами КП «Харьковводоканал» пользуются более 590 тысяч абонентов.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  водоканал, оповещение харьковчан, харьков
 
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