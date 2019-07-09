09.07.2019 08:03

Где в Харькове не будет воды 9 июля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Киевский район:

ул. Чебышева (ч/с), ул. Жилярди (ч/с), ул. Новошишковская (ч/с), ул. Шишковская (ч/с), въезд Новошишковский (ч/с), ул. Чкалова (ч/с) ул. Энтузиастов, 5 (п. №1, стояк), пер. 2-й Лесопарковский, 10 (п. №1, стояк) до 20:00 09.07.19 г.



Московский район:

наб. Автострадная, 11 (п. №1), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 44(п. №3, стояк), 50 (п. №6, стояк), ул. Героев Труда, 19 (п. №3, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 68 (п. №3, стояк) до 20:00 09.07.19 г.



Новобаварский район:

ул. Китаенко, 1, 1-а, 3-а, ул. Щедринская (ч/с) пер. Титаренковский, 24 (п. №1), пр. Любови Малой (Постышева), 22 (п. №3) до 20:00 09.07.19 г.



Слободской район:

ул. Дизельная, 18 (п. №7, спаренный стояк), пр. Героев Сталинграда, 41-а (п. №1, стояк) до 20:00 09.07.19 г.



Холодногорский район:

ул. Кацарская (ч/с), въезд 2-й Чеботарский (ч/с), пер. Чеботарский (ч/с), ул. Маршала Малиновского, 8, 10, 10/14, 16, 20, 24, 26, 28, ул. Кацарская, 1/21, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 20, 29-а, ул. Чеботарская, 1, 3, 5, 7, 11, 15/17, 31/33, 34, 36, 37, 41/43, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 54, 55, 57, 59, 61, ул. Славянская, 4, 4-а, 6, ул. Полтавский шлях, 152 до 20:00 09.07.19 г.