10.07.2019 08:01

Где в Харькове не будет воды 10 июля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

ул. Библика (2-й Пятилетки), 2-д (п. №5) до 17:00 10 июля, ул. Грицевца, 16 (п. №2, стояк), въезд Бутовский, 7, 9 до 20:00 10 июля.



Киевский район:

ул. Пушкинская, 67/69 до 17:00 10 июля, ул. Астрономическая, 35-б (п. №4), пер. Театральный, 1/3 (п. №2), ул. Натальи Ужвий, 78 (п. №1), пер. 1-й Лесопарковский, 7 (п. №1, стояк) до 20:00 10 июля.



Московский район:

наб. Автострадная, 11 (п. №1), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 32 (п. №4, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 68 (п. №3, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 25 (п. №1, стояк) до 20:00 10 июля.



Немышлянский район:

проезд Стадионный, 4/3 (п. №1, стояк), проезд Стадионный, 6/1 (п. №4, стояк) до 20:00 10 июля.



Новобаварский район:

пр. Любови Малой (Постышева), 22 (п. №3), пер. Титаренковский, 20 (п. №1, стояк), ул. Грушевского (Цюрупы), 5 (п. №3, спаренный стояк) ул. Китаенко, 1, 1-а, 3-а, ул. Щедринская (ч/с) до 20:00 10 июля.



Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 41-а (п. №1, стояк), ул. Киргизская, 6-б (п. №1, стояк) до 20:00 10 июля.



Холодногорский район:

ул. Большая Панасовская (Котлова), 232 (п. №1, стояк) до 20:00 10 июля.



Шевченковский район:

ул. Есенина, 10 (п. №8-11), пр. Людвига Свободы, 42-а (п. №1, стояк) пер. Белобровский (ч/с), пер. Набережный (ч/с), ул. Ивановская (ч/с), ул. Ивановская, 22, пер. Набережный, 13, 14, ул. Академика Погорелова (Краснозорская) (ч/с) до 20:00 11 июля.