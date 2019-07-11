Где в Харькове не будет воды 11 июля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Астрономическая, 35-б (п. №4), пер. 1-й Лесопарковский, 7 (п. №1, стояк), ул. Вологодская, 35 (п. №1, спаренный стояк), ул. Старошишковская, 2 (п. №1) до 20:00 11.07.19 г.
Холодногорский район:
ул. Большая Панасовская (Котлова), 232 (п. №1, стояк), ул. Житная (ч/с), ул. Гарнизонная (ч/с) до 20:00 11.07.19 г.
Шевченковский район:
пер. Белобровский (ч/с), пер. Набережный (ч/с), ул. Ивановская (ч/с), ул. Ивановская, 22, пер. Набережный, 13, 14, ул. Деревянко (ч/с), ул. Академика Погорелова (Краснозорская) (ч/с) до 20:00 11.07.19 г.
Если вы хотите, чтобы день принес вам удачу, попробуйте привести свои дела в порядок или хотя бы разгребите завалы на своем рабочем столе.
Нас ожидает ясное утро, облачные день и вечер. Местами возможны кратковременные дожди.
Впервые футбольный арбитр использовал свисток в Англии.
влажн.:
давл.:
ветер: