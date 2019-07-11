Главная Новости ЖКХ Где в Харькове не будет воды 11 июля. Список адресов
11.07.2019  08:05   

Где в Харькове не будет воды 11 июля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


// Facebook

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Астрономическая, 35-б (п. №4), пер. 1-й Лесопарковский, 7 (п. №1, стояк),  ул. Вологодская, 35 (п. №1, спаренный стояк), ул. Старошишковская, 2 (п. №1) до 20:00 11.07.19 г.

Холодногорский район:
ул. Большая Панасовская (Котлова), 232 (п. №1, стояк), ул. Житная (ч/с), ул. Гарнизонная (ч/с) до 20:00 11.07.19 г.

Шевченковский район:
пер. Белобровский (ч/с), пер. Набережный (ч/с), ул. Ивановская (ч/с), ул. Ивановская, 22, пер. Набережный, 13, 14, ул. Деревянко (ч/с), ул. Академика Погорелова (Краснозорская) (ч/с) до 20:00 11.07.19 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.07 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 10 июля. Список адресов 09.07 ЖКХ Масштабное отключение холодной воды ждет харьковчан в среду: список адресов 09.07 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 9 июля. Список адресов
 
 

Видео

Курс гривны укрепляется, стоимость доллара достигла минимума с 2017 года
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 