12.07.2019 08:01

Где в Харькове не будет воды 12 июля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Киевский район:

въезд Бутовский, 7, 9 пер. 1-й Лесопарковский, 7 (п. №1, стояк), ул. Вологодская, 35 (п. №1, спаренный стояк), ул. Старошишковская, 2 (п. №1), пер. Воробьева, 4 (п. №1, стояк), пл. Конституции, 20 до 20:00 12.07.19 г.



Московский район:

ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 32 (п. №4, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 23 (п. №2, стояк), 91(стояк) до 20:00 12.07.19 г.



Новобаварский район:

ул. Щедринская (ч/с), ул. Китаенко, 3-а (стояк) до 20:00 12.07.19 г.



Слободской район:

ул. Хуторянская, 1-а до 13:00 12.07.19 г., ул. Ньютона, 127 (п. №1), ул. Дизельная, 1-б, пр. Героев Сталинграда, 41-а (п. №1, стояк), ул. Киргизская, 6-б (п. №1, стояк) до 20:00 12.07.19 г.



Шевченковский район:

ул. Деревянко, 32, ул. Академика Погорелова (Краснозорская) (ч/с), пл. Павловская (Розы Люксембург ), 5 (п. №5, стояк) до 20:00 12.07.19 г.