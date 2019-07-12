Где в Харькове не будет воды 12 июля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
въезд Бутовский, 7, 9 пер. 1-й Лесопарковский, 7 (п. №1, стояк), ул. Вологодская, 35 (п. №1, спаренный стояк), ул. Старошишковская, 2 (п. №1), пер. Воробьева, 4 (п. №1, стояк), пл. Конституции, 20 до 20:00 12.07.19 г.
Московский район:
ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 32 (п. №4, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 23 (п. №2, стояк), 91(стояк) до 20:00 12.07.19 г.
Новобаварский район:
ул. Щедринская (ч/с), ул. Китаенко, 3-а (стояк) до 20:00 12.07.19 г.
Слободской район:
ул. Хуторянская, 1-а до 13:00 12.07.19 г., ул. Ньютона, 127 (п. №1), ул. Дизельная, 1-б, пр. Героев Сталинграда, 41-а (п. №1, стояк), ул. Киргизская, 6-б (п. №1, стояк) до 20:00 12.07.19 г.
Шевченковский район:
ул. Деревянко, 32, ул. Академика Погорелова (Краснозорская) (ч/с), пл. Павловская (Розы Люксембург ), 5 (п. №5, стояк) до 20:00 12.07.19 г.
Сегодня легко можно забыть о чувстве меры! Помните: любое действие, сделанное сегодня, может иметь неожиданные и очень далеко идущие последствия.
«Калька» среды: ясное утро, затем появятся облака. Ночь пройдет без существенных осадков, днем местами возможны кратковременные дожди, грозы.
Сегодня планета отмечает Всемирный день шоколада – известного афродизиака, и Всемирный день народонаселения, численность которого, как известно, зависит от любви.
влажн.:
давл.:
ветер: