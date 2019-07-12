12.07.2019 12:12

Долги перед Харьковгазом и Харьковгоргазом не могут служить основанием для отказа в субсидии – Минсоцполитики

Министерство Социальной политики на официальном сайте обнародовало перечень облгазов, долги украинцев перед которыми не могут считаться поводом отказать людям в субсидии.



// facebook

В него вошли 19 поставщиков. Все они вопреки прямому запрету правительства от 8 мая 2019 года продолжают применять «погодные» коэффициенты и приводить показания счетчика к стандартным условиям.

В чем суть

В конце прошлого года многие облгазы начали умножать предоставленные людям показания приборов учета на некий коэффициент, который в зимний период увеличивал платежку на 5-10%. При этом поставщики ссылались на старое кабминовское постановление от 2003 года. Логика коэффициента в том, что в холодную погоду счетчики некорректно калькулируют объем потребленного топлива (считают меньше, чем есть на самом деле), а потому их показания нужно корректировать.

Однако нынешнее правительство воспротивилось, заявив, что все издержки и несостыковки поставщика уже заложены в тариф. И своим постановлением запретило применять коэффициент. Более того, АМКУ начал расследование и в результате наложил крупные штрафы на нарушителей, в том числе харьковские обл и горгазы. Однако они продолжают упорно приводить показания «к стандартным условиям».

В то же время, органы соцзащиты имеют право отказать людям в субсидии, если те задолжали за коммунальные услуги сумму месячного платежа. Именно потому Минсоцполитики дал распоряжение органам соцзащиты не принимать во внимание долги за газ тех людей, которым выставляли завышенные платежки.

11 июля чиновники опубликовали свежий список облгазов-нарушителей, задолженность перед которыми не может быть основанием для отказа в назначении субсидии