12.07.2019 16:17

На Рогани и ХТЗ подготовлено к зиме 60% сетей водоснабжения

КП «Харьковводоканал» подготовило к работе в осенне-зимний период внутридомовые системы холодного водоснабжения и водоотведения в 350 жилых домах Индустриального района.



://city.kharkov.ua

Как сообщил начальник управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем комплекса «Харьковводоотведение» КП «Харьковводоканал» Валерий Харлан, это 60% жилых домов, находящихся на балансе КП «Жилкомсервис» в Индустриальном районе, которые обслуживает «Харьковводоканал».



«В частности, сейчас заканчиваются работы в доме по улице Сергея Грицевца, 19. Рабочие заменили 5 метров аварийной трубы холодного водоснабжения, выполнили ревизию запорной арматуры, проверили герметичность стыков», - сообщил Валерий Харлан.



По его словам, всего КП «Харьковводоканал» обслуживает внутридомовые системы в 6 тыс. 470 домах коммунальной формы собственности. В 3 тыс. 680 из них работы по подготовке сетей к работе в осенне-зимний период уже завершены.