Главная Новости ЖКХ В Индустриальном районе подготовлено к зиме более половины сетей водоснабжения
13.07.2019  14:33   

В Индустриальном районе подготовлено к зиме более половины сетей водоснабжения

КП «Харьковводоканал» подготовило к работе в осенне-зимний период внутридомовые системы холодного водоснабжения и водоотведения в 350 жилых домах Индустриального района.


//city.kharkov.ua
Как сообщил начальник управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем комплекса «Харьковводоотведение» КП «Харьковводоканал» Валерий Харлан, это 60% жилых домов, находящихся на балансе КП «Жилкомсервис» в Индустриальном районе, которые обслуживает «Харьковводоканал».
 
«В частности, сейчас заканчиваются работы в доме по улице Сергея Грицевца, 19. Рабочие заменили 5 метров аварийной трубы холодного водоснабжения, выполнили ревизию запорной арматуры, проверили герметичность стыков», - сообщил Валерий Харлан.
 
По его словам, всего КП «Харьковводоканал» обслуживает внутридомовые системы в 6 тыс. 470 домах коммунальной формы собственности. В 3 680 из них работы по подготовке сетей к работе в осенне-зимний период уже завершены.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  водоканал, подготовка к зиме, харьков
 
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