15.07.2019 08:08

Где в Харькове не будет воды 15 июля

В части домов города временно прекращено водоснабжение.



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В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Основянского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Грозненская, 36 (п. №1, стояк), 54 (п. №1, стояк), ул. Одесская (ч/с), ул. Достоевского, 21, 22-б,в, пер. Заводской, 5, 7, 9, 9/6, ул. Валдайская, 15/25, 23, 24, 24-а, пер. Артюховский (ч/с), ул. Парковая (ч/с), ул. Привокзальная, 20, 22, 24, 26, 30, ул. Вокзальная, 10 до 20:00 15.07.19 г.

А также:

Киевский район:

ул. Астрономическая, 17 (п. №2, стояк), ул. Натальи Ужвий, 88 (п. №1, стояк) до 20:00 15.07.19 г.

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 90 (п. №4, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 46 (кор. №1, п. №1, стояк) до 17:00 15.07.19 г.; ул. Светлая, 1-а (стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 26 (п. №5, стояк), 27 (п. №3, стояк), Салтовское шоссе, 139-в (п. №4, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 29-в (п. №1, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 19 (п. №2, стояк), ул. Героев Труда, 2-в до 20:00 15.07.19 г.

Немышлянский район:

б-р Академика Юрьева, 19 (п. №3, стояк) до 17:00 15.07.19 г.

Новобаварский район:

пер. Титаренковский, 24 (п. №1, стояк), Григоровское шоссе (Комсомольское), 57 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 15.07.19 г.

Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 16 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 15.07.19 г.

Холодногорский район:

ул. Полтавский Шлях, 84 (п. №3, стояк), ул. Старопрудная, 4 (п. №1, стояк) до 20:00 15.07.19 г.

Шевченковский район:

пл. Павловская (Розы Люксембург ), 5 (п. №5, стояк), ул. 23 Августа, 51-б (п. №7, стояк), ул. Отакара Яроша, 37 (стояк), 47 (п. №1, спаренный стояк), ул. Шекспира, 6, пр. Победы, 76 (п. №9, стояк), ул. 23 Августа, 1 (п. №3, стояк), ул. Клочковская, 191 (п. №5), ул. 23 Августа, 40 (п. №3), ул. Клочковская, 193-а (п. №1), ул. 23 Августа, 55-а до 20:00 15.07.19 г.; ул. Академика Погорелова (Краснозорская) (ч/с) до 20:00 16.07.19 г.