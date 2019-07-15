Сведения о вынужденых отключения систем горячего водоснабжения

Адрес Причина отключения Дата откл. Дата ожид. вкл. Выполняет Шевченковский РФТС пр. Победы, 77 дефект ВДС в т/п под.1-8 (необходим кап.ремонт); 11.04.19

11-40 - Шевче пр. Науки, 31В дефект задвижки Ф150 мм по "П" в МК-4117; 26.06.19

13-30 - Шевче пр. Победы, 68А дефект ВДС в т/п под.1; 27.06.19

22-30 - Шевче ул. 23 Августа, 51 дефект ВДС на техэтаже; 29.06.19

19-20 - Шевче ул. 23 Августа, 79 дефект ВДС в т/п под.1; 1.07.19

08-00 - Шевче огр.: пр.Победы,72А,Б дефект тр-да Ф 159 мм между пр.Победы,72Б-Г; 1.07.19

09-00 - Шевче огр.: пер.Кравцова,4,6, ул.Клочковская,46, ул.Л.Гурченко,3Е, ул.Рымарская,25 дефект тр-да Ф 500 мм по "П" между МК-4631 и МК-4631А, пер.Классический,8; 2.07.19

12-00 - Шевче огр.: пр.Победы,74В,74Г(под.1-3) дефект ВДС в т/п под.3, пр.Победы 74Г; 3.07.19

10-30 - Шевче ул. От. Яроша, 51 дефект ВДС в т/п под.2; 7.07.19

16-15 - Шевче пр. Победы, 76 дефект ВДС в т/п под.4; 8.07.19

14-00 - Шевче ул. От. Яроша, 59 дефект ВДС в кв.54; кв.54 не дает доступ 10.07.19

10-40 - ЖКС ул. 23 Августа, 42 дефект ВДС в т/п под.1; 10.07.19

13-00 - Шевче пр. Л.Свободы, 46Б дефект ВДС на рамке; 10.07.19

15-00 - Шевче пр. Победы, 75Б дефект ВДС в т/п под.4; 10.07.19

15-20 - Шевче ул. Ахсарова, 15А дефект ВДС в перекрытии кв.11-20; 11.07.19

07-00 - Шевче огр: пр. Победы, 78А,Б,В дефект ВДС в т/п под.2 пр.Победы,78А; 11.07.19

14-00 - Шевче огр.: ул.Клочковская,337А, 339 ремонтные работы КП"ХарьковВодоканал"; 12.07.19

10-00 12.07.19

18-00 КП ХарьковВодоканал огр.: ул.23Августа, 34, 36, 36А, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 58А, 60, 60А, 62, 64, 66, 68, 70 ул.Тобольская,Б,В,48, 52, 59А, 65, ул.С.Есенина, 10, 12, 14, 16, 18, ул.О.Яроша, 25А, 33, 39,, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55 дефект тр-да Ф 159 мм в УТ-11/14, ул.Тобольская,46В; 12.07.19

10-00 - Шевче Киевский РФТС пер. Воробьева, 9/11 Дефект тр/пр-да Ф 133 в непроходном канале между МК 2306 и 2306/1 ул. Куликовская, 5; 13.06.19

15-40 - Киевс ул. Гоголя, 2-А Дефект тр/пр-да Ф 325 по "П" между МК 2246А/9 и МК 2246А/10 ул. Гоголя, 5; 24.06.19

16-00 - Киевс пр. Московский, 17, 19/23, ул. Пушкинская, 3, 3-Б, ул. Воробьева, 9, наб. Харьковская, 9, в-зд Бутовский, 7, сп-к Куликовский, 20 (вед.), ул. Куликовская, 12 (вед.), МК 2301В Дефект тр/пр-да Ф 325 "???" между МК 2318 и МК 2319 ул. Шевченко, 8; 4.07.19

12-00 12.07.19

18-00 Киевс ул. Валентиновская, 13-А (ВДС) кв. 97-144 Дефект ВДС в кв. 142; Нет жильцов в кв. 142 11.07.19

17-15 - ЖКС ул. Астрономическая, 39 (ВДС) кв. 37-72 Дефект ВДС в кв. 47; 12.07.19

10-20 - Киевс пр. Жуковского, 3 (ВДС) кв. 242, 246, 250, 254, 258, 262, 266, 270, 274, 278, 282, 286 Дефект ВДС в кв. 282; 12.07.19

12-00 - Киевс Слободской РФТС пр. Московский, 102/112 кап. работы подрядчиком ДЖХ; 11.07.19

11-00 19.07.19

18-00 Слобо пр.Гагарина 191,191А,193,193А,195,195А,197,199,199А ремонтные работы КП ХарьковВодоканал; 12.07.19

09-40 12.07.19

18-00 КП ХарьковВодоканал ул. Ньютона 141 дефект ВДС в подъезде 3 ул. Ньютона 141 стояк ф25; 12.07.19

11-00 12.07.19

18-00 Слобо Индустриальный РФТС ул.,пер. ул.Электровозная, 4, ул.Плиточная,5, 19, 19А,,пер.И.Каркача,19,21,23 деф.тр-да г/в Ф-108 между ТК-5 и ж/д пер.И.Каркача,23; 11.07.19

07-00 12.07.19

18-00 Индус Немышлянский РФТС Огр.ул.:. пр.Московский,226,226А,232,232А,228,236,234,234А,238,238А,242/2,240.б-р Б.Хмельницкого,4,6,10,12,14,16,18,20.ул.Рыбалко,33,35,39,37, на ЦТП 4/35 дефект тр-да Ф 159 между ТК27-ТК 28 возле ж/д пр. Московский, 238; 12.07.19

08-30 12.07.19

17-00 Немыш Основянский РФТС Пл.Героев Небесной Сотни 22,Пр.Гагарина 2,7,21,Ул.Плехановская 2/5 дефект тр-да ф=300 мм. по "О" в МК 1145/5,Ул.Героев Небесной Сотни 22; 3.07.19

20-00 15.07.19

18-00 Основ пл. Павловская 8 дефект ВДС в т/п под; 9.07.19

22-20 15.07.19

18-00 Основ