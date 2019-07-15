Сведения о вынужденых отключения систем горячего водоснабжения

|
|
Адрес
|
Причина отключения
|
Дата откл.
|
Дата ожид. вкл.
|
Выполняет
|
Шевченковский РФТС
|
пр. Победы, 77
|
дефект ВДС в т/п под.1-8 (необходим кап.ремонт);
|
11.04.19
11-40
|
-
|
Шевче
|
пр. Науки, 31В
|
дефект задвижки Ф150 мм по "П" в МК-4117;
|
26.06.19
13-30
|
-
|
Шевче
|
пр. Победы, 68А
|
дефект ВДС в т/п под.1;
|
27.06.19
22-30
|
-
|
Шевче
|
ул. 23 Августа, 51
|
дефект ВДС на техэтаже;
|
29.06.19
19-20
|
-
|
Шевче
|
ул. 23 Августа, 79
|
дефект ВДС в т/п под.1;
|
1.07.19
08-00
|
-
|
Шевче
|
огр.: пр.Победы,72А,Б
|
дефект тр-да Ф 159 мм между пр.Победы,72Б-Г;
|
1.07.19
09-00
|
-
|
Шевче
|
огр.: пер.Кравцова,4,6, ул.Клочковская,46, ул.Л.Гурченко,3Е, ул.Рымарская,25
|
дефект тр-да Ф 500 мм по "П" между МК-4631 и МК-4631А, пер.Классический,8;
|
2.07.19
12-00
|
-
|
Шевче
|
огр.: пр.Победы,74В,74Г(под.1-3)
|
дефект ВДС в т/п под.3, пр.Победы 74Г;
|
3.07.19
10-30
|
-
|
Шевче
|
ул. От. Яроша, 51
|
дефект ВДС в т/п под.2;
|
7.07.19
16-15
|
-
|
Шевче
|
пр. Победы, 76
|
дефект ВДС в т/п под.4;
|
8.07.19
14-00
|
-
|
Шевче
|
ул. От. Яроша, 59
|
дефект ВДС в кв.54; кв.54 не дает доступ
|
10.07.19
10-40
|
-
|
ЖКС
|
ул. 23 Августа, 42
|
дефект ВДС в т/п под.1;
|
10.07.19
13-00
|
-
|
Шевче
|
пр. Л.Свободы, 46Б
|
дефект ВДС на рамке;
|
10.07.19
15-00
|
-
|
Шевче
|
пр. Победы, 75Б
|
дефект ВДС в т/п под.4;
|
10.07.19
15-20
|
-
|
Шевче
|
ул. Ахсарова, 15А
|
дефект ВДС в перекрытии кв.11-20;
|
11.07.19
07-00
|
-
|
Шевче
|
огр: пр. Победы, 78А,Б,В
|
дефект ВДС в т/п под.2 пр.Победы,78А;
|
11.07.19
14-00
|
-
|
Шевче
|
огр.: ул.Клочковская,337А, 339
|
ремонтные работы КП"ХарьковВодоканал";
|
12.07.19
10-00
|
12.07.19
18-00
|
КП ХарьковВодоканал
|
огр.: ул.23Августа, 34, 36, 36А, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 58А, 60, 60А, 62, 64, 66, 68, 70 ул.Тобольская,Б,В,48, 52, 59А, 65, ул.С.Есенина, 10, 12, 14, 16, 18, ул.О.Яроша, 25А, 33, 39,, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55
|
дефект тр-да Ф 159 мм в УТ-11/14, ул.Тобольская,46В;
|
12.07.19
10-00
|
-
|
Шевче
|
Киевский РФТС
|
пер. Воробьева, 9/11
|
Дефект тр/пр-да Ф 133 в непроходном канале между МК 2306 и 2306/1 ул. Куликовская, 5;
|
13.06.19
15-40
|
-
|
Киевс
|
ул. Гоголя, 2-А
|
Дефект тр/пр-да Ф 325 по "П" между МК 2246А/9 и МК 2246А/10 ул. Гоголя, 5;
|
24.06.19
16-00
|
-
|
Киевс
|
пр. Московский, 17, 19/23, ул. Пушкинская, 3, 3-Б, ул. Воробьева, 9, наб. Харьковская, 9, в-зд Бутовский, 7, сп-к Куликовский, 20 (вед.), ул. Куликовская, 12 (вед.), МК 2301В
|
Дефект тр/пр-да Ф 325 "???" между МК 2318 и МК 2319 ул. Шевченко, 8;
|
4.07.19
12-00
|
12.07.19
18-00
|
Киевс
|
ул. Валентиновская, 13-А (ВДС) кв. 97-144
|
Дефект ВДС в кв. 142; Нет жильцов в кв. 142
|
11.07.19
17-15
|
-
|
ЖКС
|
ул. Астрономическая, 39 (ВДС) кв. 37-72
|
Дефект ВДС в кв. 47;
|
12.07.19
10-20
|
-
|
Киевс
|
пр. Жуковского, 3 (ВДС) кв. 242, 246, 250, 254, 258, 262, 266, 270, 274, 278, 282, 286
|
Дефект ВДС в кв. 282;
|
12.07.19
12-00
|
-
|
Киевс
|
Слободской РФТС
|
пр. Московский, 102/112
|
кап. работы подрядчиком ДЖХ;
|
11.07.19
11-00
|
19.07.19
18-00
|
Слобо
|
пр.Гагарина 191,191А,193,193А,195,195А,197,199,199А
|
ремонтные работы КП ХарьковВодоканал;
|
12.07.19
09-40
|
12.07.19
18-00
|
КП ХарьковВодоканал
|
ул. Ньютона 141
|
дефект ВДС в подъезде 3 ул. Ньютона 141 стояк ф25;
|
12.07.19
11-00
|
12.07.19
18-00
|
Слобо
|
Индустриальный РФТС
|
ул.,пер. ул.Электровозная, 4, ул.Плиточная,5, 19, 19А,,пер.И.Каркача,19,21,23
|
деф.тр-да г/в Ф-108 между ТК-5 и ж/д пер.И.Каркача,23;
|
11.07.19
07-00
|
12.07.19
18-00
|
Индус
|
Немышлянский РФТС
|
Огр.ул.:. пр.Московский,226,226А,232,232А,228,236,234,234А,238,238А,242/2,240.б-р Б.Хмельницкого,4,6,10,12,14,16,18,20.ул.Рыбалко,33,35,39,37, на ЦТП 4/35
|
дефект тр-да Ф 159 между ТК27-ТК 28 возле ж/д пр. Московский, 238;
|
12.07.19
08-30
|
12.07.19
17-00
|
Немыш
|
Основянский РФТС
|
Пл.Героев Небесной Сотни 22,Пр.Гагарина 2,7,21,Ул.Плехановская 2/5
|
дефект тр-да ф=300 мм. по "О" в МК 1145/5,Ул.Героев Небесной Сотни 22;
|
3.07.19
20-00
|
15.07.19
18-00
|
Основ
|
пл. Павловская 8
|
дефект ВДС в т/п под;
|
9.07.19
22-20
|
15.07.19
18-00
|
Основ