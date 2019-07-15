Четыре поселка и гольф-клуб на сутки останутся без воды: Список адресов

В части Киевского района проведут планово-предупредительные работы на водопроводных сетях
Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» сообщает, что в связи с проведением планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей, с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период, временно с 8:00 17 июля до 8:00 18 июля будет прекращено водоснабжение:
– пос. Пятихатки,
– пос. Лесное,
– пос. Родичи,
– пос. Флоринка,
– гольф-клуб.
Список адресов, где не будет воды
Телефон для справок: 15-33.
День хорош для общения и познания нового во всех видах: развлечения, путешествия, отдых, учеба, новые знакомства, деловые переговоры. Возможны также новые встречи и увлечения/
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Днем пойдет дождь, который к вечеру должен ослабнуть.
Славяне в этот день чествовали Берегиню — божество, почитаемое как мать всех духов и всего богатства земли.
влажн.:
давл.:
ветер: