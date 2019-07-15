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15.07.2019  16:01   

Четыре поселка и гольф-клуб на сутки останутся без воды: Список адресов

В части Киевского района проведут планово-предупредительные работы на водопроводных сетях


// РЕДПОСТ

Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» сообщает, что в связи с проведением планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей, с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период, временно с 8:00 17 июля до 8:00 18 июля будет прекращено водоснабжение:

– пос. Пятихатки,
– пос. Лесное,
– пос. Родичи,
– пос. Флоринка,
– гольф-клуб.

Список адресов, где не будет воды

Телефон для справок: 15-33.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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