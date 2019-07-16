16.07.2019 08:03

Где в Харькове не будет воды 16 июля

В части домов города временно прекращено водоснабжение.



://vodokanal.kharkov.ua

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Ахсарова, 3, 5, 7 до 14:00 16.07.19 г.; ул. Академика Погорелова (Краснозорская) (ч/с), ул. 23 Августа, 51-б (п. №7, стояк), ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, спаренный стояк), ул. Клочковская, 197 (п. №5, стояк), пр. Победы, 74-г (п. №2), пр. Людвига Свободы, 35-в (стояк), ул. Балакирева, 27 (п. №1), ул. Шекспира, 6 (п. №3), ул. Клочковская, 193-а (п. №1, стояк) до 20:00 16.07.19 г.

А также:

Индустриальный район:

ул. Грицевца, 45 (п. №2, стояк) до 20:00 17.07.19 г.

Киевский район:

въезд Технологический (ч/с), ул. Леся Сердюка, 48/2 (п. №4-6), ул. Натальи Ужвий, 88 (п. №1, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 96/30 (п. №1) до 20:00 16.07.19 г.

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 90 (п. №4, стояк) до 17:00 16.07.19 г.; ул. Героев Труда, 33-г (п. №2, стояк), пр. Тракторостроителей, 112 (спаренный стояк), ул. Героев Труда, 48-д (п. №1) до 20:00 16.07.19 г.

Новобаварский район:

пер. Титаренковский, 24 (п. №1, стояк) до 20:00 16.07.19 г.

Основянский район:

ул. Одесская (ч/с), ул. Достоевского, 22-б,в, пер. Заводской, 5, 7, 9, 9/6, ул. Достоевского, 21, ул. Валдайская, 15/25, 23, пер. Артюховский (ч/с), ул. Паарковая (ч/с), ул. Привокзальная, 20, 22, 24, 26, 30, ул. Вокзальная, 10, ул. Валдайская, 24, 24-а, ул. Коновалова, 1, 1-а, 3, ул. Грозненская, 54 (п. №1, стояк) до 20:00 16.07.19 г.

Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 171 (п. №2, стояк) до 20:00 17.07.19 г.

Холодногорский район:

пер. Донбассовский, 17 (п. №2, спаренный стояк), ул. Ильинская, 59 (п. №3, стояк) до 20:00 16.07.19 г., ул. Залютинская (ч/с), ул. Нарвская (ч/с), ул. Золочевская, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4-а, 17-б, 8, 8-а,б, 11, 12 (кор. №1-7), 17-а до 20:00 17.07.19 г.