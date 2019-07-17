17.07.2019 08:17

Где в Харькове не будет воды 17 июля

В части домов города временно прекращено водоснабжение



://vodokanal.kharkov.ua

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

въезд Технологический (ч/с), ул. Академика Павлова, 315, 319, ул. Героев Труда, 12-д, 18, 20/321, ул. Гвардейцев Широнинцев, 96/30 (п. №1, стояк), ул. Астрономическая, 37 (п. №7, стояк), ул. Старошишковская, 12 (п. №1, стояк) до 20:00 17.07.19 г.

А также:

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 112 (спаренный стояк) до 20:00 17.07.19 г.

Немышлянский район:

Салтовское шоссе, 100 (п. №2, стояк) до 20:00 17.07.19 г.

Основянский район:

пер. Артюховский (ч/с), ул. Артюховская (ч/с), ул. Одесская (ч/с), ул. Коновалова (ч/с), ул. Заводская (ч/с), пер. Достоевского (ч/с), ул. Достоевского, 21, 22-б,в, ул. Валдайская, 15/25, 23, ул. Вокзальная, 10 до 09:00 17.07.19 г.

Холодногорский район:

ул. Залютинская (ч/с), ул. Нарвская (ч/с), ул. Золочевская, 13, 14, 15, 16, 17, 17-а,б, ул. Юннатов, 8, ул. Огаревская, 16-а до 20:00 17.07.19 г.

Шевченковский район:

ул. Деревянко, 4-а до 17:00 17.07.19 г.; ул. Академика Погорелова (Краснозорская) (ч/с), ул. 23 Августа, 51-б (п. №7, стояк), пр. Людвига Свободы, 35-в (стояк), ул. Балакирева, 27 (п. №1), ул. Шекспира, 6 (п. №3, стояк) до 20:00 17.07.19 г.; ул. Отакара Яроша, 41 (стояк) до 20:00 18.07.19 г.; ул. Клочковская, 193-а (п. №1, стояк) до 20:00 17.07.19 г.