Незаконные врезки в газопровод и накрученные счетчики: Харьковгоргаз не досчитался семи миллионов гривен

С начала 2019 года в Харькове специалисты АО «Харьковгоргаз» обнаружили 438 случаев несанкционированного потребления природного газа. Своими действиями потребители нанесли ущерб государству и предприятию на сумму более 7 млн. грн.
Специалисты АО «Харьковгоргаз» почти каждый день находят случаи несанкционированного потребления природного газа, сообщили на предприятии.
Чтобы не платить за газ, потребители вмешивались в работу счетчика для уменьшения его показателей, конструировали врезки в газопровод, самовольно подключали газовое оборудование или восстанавливали газоснабжение. Но все тайное становится явным, и за все такие действия придется нести ответственность, даже уголовную.
Среди установленных фактов краж в этом году – 12 случаев несанкционированных газопроводов, 177 случаев – вмешательство в счетчик, 222 – случаи несанкционированного (самовольного) восстановление газопотребления и подключение газовых приборов, 27 – случаев повреждения пломбировочного материала счетчика.
По выявленным фактам незаконного отбора голубого топлива специалисты «Харьковгоргаза» составляют акты о нарушениях. Размер компенсации рассчитывается в соответствии с требованиями Кодекса ГРМ и зависит от конкретного вида нарушения. Кроме суммы убытков, потребителю придется также оплатить все услуги по отключению и возобновлению газоснабжения. Если же потребитель не признает вины, вопрос взыскания убытков решается в судебном порядке. При этом нарушителю придется заплатить еще и судебные издержки.
Своими безрассудными действиями потребители-нормовики подвергают себя и окружающих опасности, самовольно устанавливают бытовые газовые приборы. Поэтому, АО «Харьковгоргаз» призывает жителей города информировать газовую компанию о подобных случаях, поскольку от этого тоже зависит безаварийность и бесперебойность газоснабжения города.
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Среда будет облачной. В Харькове ночью без осадков, по области местами небольшой кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, гроза.
17 июля отмечается Всемирный день эмоджи. Основал этот праздник создатель эмоджипедии Джереми Берг в 2014 году.
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