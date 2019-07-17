Отключение воды в Киевском районе перенесли на четверг: список адресов

Водоснабжение части Киевского района будет временно прекращено с 8:00 18 июля до 8:00 19 июля.
Отключение связано с проведением КП «Харьковводоканал» планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей, с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период.
Будет прекращено водоснабжение:
– в пос. Пятихатки,
– в пос. Лесное,
– в пос. Родичи,
– в пос. Флоринка,
– гольф-клубе.
Список адресов, где временно отключат воду
Телефон для справок: 15-33.
В разговорах логика сегодня уйдет на второй план, а на первое место выйдут эмоции. Если вы хотите убедить своих оппонентов, забудьте о цифрах: яркие образы и меткие метафоры достигнут цели гораздо быстрее.
Среда будет облачной. В Харькове ночью без осадков, по области местами небольшой кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, гроза.
17 июля отмечается Всемирный день эмоджи. Основал этот праздник создатель эмоджипедии Джереми Берг в 2014 году.
влажн.:
давл.:
ветер: