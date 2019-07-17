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17.07.2019  15:02   

Отключение воды в Киевском районе перенесли на четверг: список адресов

Водоснабжение части Киевского района будет временно прекращено с 8:00 18 июля до 8:00 19 июля.


//vodokanal.kharkov.ua

Отключение связано с  проведением КП «Харьковводоканал» планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей, с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период.

Будет прекращено водоснабжение:
– в пос. Пятихатки,
– в пос. Лесное,
– в пос. Родичи,
– в пос. Флоринка,
– гольф-клубе.

Список адресов, где временно отключат воду

Телефон для справок: 15-33.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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