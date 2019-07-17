17.07.2019 15:02

Отключение воды в Киевском районе перенесли на четверг: список адресов

Водоснабжение части Киевского района будет временно прекращено с 8:00 18 июля до 8:00 19 июля.



//vodokanal.kharkov.ua

Отключение связано с проведением КП «Харьковводоканал» планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей, с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период.

Будет прекращено водоснабжение:

– в пос. Пятихатки,

– в пос. Лесное,

– в пос. Родичи,

– в пос. Флоринка,

– гольф-клубе.

Список адресов, где временно отключат воду

Телефон для справок: 15-33.