17.07.2019 15:21

Получателей субсидий и соцпомощи будут мониторить по-новому

За кредитные средства международных организаций Правительство запустит единую базу данных и электронный портал E-Social



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Правительство в ближайшее время намерено создать единый информационно-аналитический центр управления и мониторинга всеми социальными выплатами, включая всевозможные льготы, соцпопомощь и субсидии на оплату услуг ЖКХ. Проект распоряжения, который обязывает Минсоцполитики учредить такую систему, а также порядок ее функционирования чиновники намерены утвердить на заседании Кабмина 17 июля.

Новая система будет использоваться всеми вовлеченными в процесс ведомствами при назначении, выплате и верификации финансовой помощи. Чиновники не скрывают, что одна из ключевых целей проекта – уменьшение злоупотреблений и повышение «уровня адресности» льгот. Хотя, конечно, подключение двух десятков государственных организаций к общей базе в теории должно упростить и ускорить процедуры рассмотрения заявок от населения.

Реестр выплат

Проект, отмечается в пояснительной записке, будет реализован в рамках кредитного соглашения с международным банком реконструкции и развития, который еще в 2014-м дал денег нашему правительству на модернизацию системы соцпомощи.

До 30 сентября Минсцополитики должно обеспечить наполнение информацией новой системы. А с 1 октября все вовлеченные в процесс структуры должны будут осуществлять назначение выплат только с ее помощью.

По сути, речь идет о глобальной информационной базе, которая объединит в себе данные обо всех получателях соцпомощи, и поставщиках услуг. С точки зрения пользователя она будет представлять собой электронный портал социальных сервисов, с личными кабинетами под каждого гражданина. Здесь люди смогут подать заявку на получение помощи, проверить ее состояние, посмотреть историю выплат и т.д.

Чиновники в свою очередь больше не должны будут требовать от людей справок и подтверждений из других ведомств, что сейчас случается регулярно: система автоматически выдаст всю историю получения социальной помощи, данные об инспекционных проверках и т.д.