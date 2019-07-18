18.07.2019 08:19

Где в Харькове не будет воды 18 июля

В части домов города временно прекращено водоснабжение.



://vodokanal.kharkov.ua

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Отакара Яроша, 15 до 17:00 18.07.19 г.; ул. Бородиновская (ч/с), ул. Мирная, 3, 3-а,б, 5, 5-а, 7-а,б, 9 до 18:00 18.07.19 г.; ул. Целиноградская, 22/39-а до 19:00 18.07.19 г.; ул. Академика Погорелова (Краснозорская) (ч/с), ул. Клочковская (ч/с), ул. Клочковская, 193, ул. 23 Августа, 51-б (п. №7, стояк), ул. Балакирева, 27 (п. №1), пр. Науки (Ленина), 30 (п. №1), ул. Космическая, 47 (п. №5, стояк), ул. Новгородская, 18 (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 193-а (п. №1, стояк) до 20:00 18.07.19 г.; ул. Бакулина, 14 (стояк) до 20:00 20.07.19 г.

А также:

Киевский район:

въезд Технологический (ч/с), ул. Наталии Ужвий, 78 (п. №1) до 20:00 18.07.19 г.

Московский район:

ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 72 (п. №1-7), ул. Дружбы Народов, 238 (п. №3, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 24-в (стояк) до 17:00 18.07.19 г.; пр. Тракторостроителей, 112 (спаренный стояк), ул. Героев Труда, 68 (п. №1, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 18 (п. №3, стояк), 27 (п. №1,2,3), ул. Фейрбаха, 1-а (п. №1) до 20:00 18.07.19 г.; ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 27 (п. №1, стояк) до 20:00 19.07.19 г.

Немышлянский район:

ул. Благодатная, 2 до 19:00 18.07.19 г., Салтовское шоссе, 100 (п. №2, стояк) до 20:00 18.07.19 г.

Новобаварский район:

ул. Петра Болбочана (Клапцова), 5 (п. №2, стояк) до 17:00 18.07.19 г.; ул. Полтавский Шлях, 37 (стояк) до 20:00 18.07.19 г.

Основянский район:

ул. Достоевского, 22-в (п. №1, стояк) до 20:00 18.07.19 г.

Слободской район:

ул. Танкопия, 6 (п. №10), 8, пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20, ул. Ковтуна, 12 (п. №1), 14 (п. №1), 16 (п. №1), 18 (п. №1) до 20:00 18.07.19 г.

Холодногорский район:

ул. Полтавский Шлях, 152 (п. №2, стояк) до 20:00 18.07.19 г.