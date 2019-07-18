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18.07.2019  13:01   

КП «Харьковводоканал» вывел более трехсот машин на улицы города

318 единиц специализированной техники КП «Харьковводоканал» работает 18 июля на улицах города.


//vodokanal.kharkov.ua

Вся техника находится в исправном состоянии, оборудование полностью подготовлено для проведения ремонтных и профилактических работ, ликвидации аварий на объектах водоснабжения и водоотведения города, сообщили на предприятии.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  порыв, труба, вода, харьков, водоканал
 
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