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19.07.2019  08:01   

Где в Харькове не будет воды 19 июля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Московский район:
ул. Светлая, 2 (п. №2, стояк), ул. Героев Труда, 30 (п. №6, стояк), ул. Дружбы Народов, 238 (стояк) до 20:00 19.07.19 г.; ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 27 (п. №1, стояк) до 20:00 20.07.19 г.

Немышлянский район:
Салтовское шоссе, 100 (п. №2, стояк) до 20:00 19.07.19 г.

Шевченковский район:
ул. Целиноградская, 22/39-а до 19:00 19.07.19 г.; ул. Академика Погорелова (Краснозорская) (ч/с), ул. Академика Погорелова (Краснозорская) (ч/с), ул. Клочковская (ч/с), ул. Целиноградская, 22/39 до 20:00 19.07.19 г.; ул. Городовикова (ч/с) до 20:00 20.07.19 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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