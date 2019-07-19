Где в Харькове не будет воды 19 июля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Московский район:
ул. Светлая, 2 (п. №2, стояк), ул. Героев Труда, 30 (п. №6, стояк), ул. Дружбы Народов, 238 (стояк) до 20:00 19.07.19 г.; ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 27 (п. №1, стояк) до 20:00 20.07.19 г.
Немышлянский район:
Салтовское шоссе, 100 (п. №2, стояк) до 20:00 19.07.19 г.
Шевченковский район:
ул. Целиноградская, 22/39-а до 19:00 19.07.19 г.; ул. Академика Погорелова (Краснозорская) (ч/с), ул. Академика Погорелова (Краснозорская) (ч/с), ул. Клочковская (ч/с), ул. Целиноградская, 22/39 до 20:00 19.07.19 г.; ул. Городовикова (ч/с) до 20:00 20.07.19 г.
Если у вас есть идея, которой вы хотите поделиться, или спорные вопросы, которые нужно с кем-то обсудить, то действуйте! День открывает вам все возможности для того, чтобы добиться успеха.
В Харькове ясная погода будет держаться с завидным постоянством, хотя днем возможна непродолжительная оккупация неба облаками. Без существенных осадков.
На Руси считалось, что в этот день луна празднует свой праздник. Поэтому день был полностью посвящён луне.
влажн.:
давл.:
ветер: