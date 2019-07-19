19.07.2019 09:40

Как Харьковводоканал готовит системы водоснабжения к зиме

Профилактические работы в городе будут завершены до конца августа.



//izvestia.kharkov.ua

На сегодняшний день из 6500 домов более 4200 уже подготовлены к осенне-зимнее периоду, сообщил начальник управления по обслуживанию внутридомовых систем КП «Харьковводоканал» Валерий Харлан.



В частности, идет замена труб в доме на улице Любови Малой, 30 в Новобаварский районе. Здесь в подвале жилого дома коммунальщики меняют трубы и чистят канализацию, чтобы избежать аварий в холодный период.



«В подвале полностью заменен трубопровод холодного водоснабжения, – рассказал Валерий Харлан. – В прошлом году здесь было заменено 25 метров, сейчас – последние 35 метров. Плюс мы выполнили ревизию запорной арматуры на дом и стойки, и в зимний период, если случатся аварийные ситуации у жильцов, мы можем закрывать дом, закрывать стойки, этим самым мы уменьшая закрываемость – отдельно по стояку делаем».



Коммунальщики отмечают, аварийных ситуаций в доме не будет, подвал останется сухим в течение всей зимы. Всего в Новобаварский районе с 714 домов, уже подготовили 485. Работы идут по графику во всех районах Харькова.

Ну а чтобы избежать аварийных ситуаций, коммунальщики обращаются к людям с просьбой не выбрасывать в канализацию предметы личной гигиены, шелуху и пластик. И добавляют, что профилактические работы в городе будут завершены до конца августа.