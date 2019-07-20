Где в Харькове не будет воды 20 июля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Академика Павлова, 319 (п. №1-6) до 20:00 20 июля.
Московский район:
ул. Героев Труда, 70 (п. №2, стояк), ул. Маршала Батицкого, 37 (п. №1, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 23 (п. №3), 23-д (п. №3, стояк) до 20:00 20 июля; ул. Академика Павлова, 140 (п. №9, стояк) до 20:00 21 июля.
Немышлянский район:
Салтовское шоссе, 100 (п. №2, стояк) до 20:00 20 июля.
Новобаварский район:
Григоровское шоссе (Комсомольское), 81 (п. №2) до 20:00 20 июля.
Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 23 (п. №3, стояк) до 20:00 20 июля.
Холодногорский район:
ул. Полтавский Шлях, 188 (спаренный стояк) до 20:00 20 июля.
Шевченковский район:
ул. Новгородская, 10 (п. №1), пр. Победы, 48-а (п. №1-6) до 20:00 20 июля.; пр. Победы, 68-б (п. №4, стояк) до 20:00 22 июля.
День своеволия и своемыслия. Любые попытки надавить на кого-то, а тем более запрячь в чужие дела, могут вызвать решительный отпор. Гораздо уместнее найти общие интересы, установив личный контакт.
Накануне прогнозируемой дождливо-прохладной недели, выходные будут жаркими и практически «сухими».
Для сладкоежек день пройдет под девизом «I cake you», что значит «Я приду к тебе с тортом».
влажн.:
давл.:
ветер: