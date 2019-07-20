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20.07.2019  10:33   

Где в Харькове не будет воды 20 июля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Академика Павлова, 319 (п. №1-6) до 20:00 20 июля.

Московский район:
ул. Героев Труда, 70 (п. №2, стояк), ул. Маршала Батицкого, 37 (п. №1, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 23 (п. №3), 23-д (п. №3, стояк) до 20:00 20 июля; ул. Академика Павлова, 140 (п. №9, стояк) до 20:00 21 июля.

Немышлянский район:
Салтовское шоссе, 100 (п. №2, стояк) до 20:00 20 июля.

Новобаварский район:
Григоровское шоссе (Комсомольское), 81 (п. №2) до 20:00 20 июля.

Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 23 (п. №3, стояк) до 20:00 20 июля.

Холодногорский район:
ул. Полтавский Шлях, 188 (спаренный стояк) до 20:00 20 июля.

Шевченковский район:
ул. Новгородская, 10 (п. №1), пр. Победы, 48-а (п. №1-6) до 20:00 20 июля.; пр. Победы, 68-б (п. №4, стояк) до 20:00 22 июля.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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