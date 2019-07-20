20.07.2019 10:33

Где в Харькове не будет воды 20 июля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



// Facebook

В частности, воды не будет по следующим адресам:



Киевский район:

ул. Академика Павлова, 319 (п. №1-6) до 20:00 20 июля.



Московский район:

ул. Героев Труда, 70 (п. №2, стояк), ул. Маршала Батицкого, 37 (п. №1, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 23 (п. №3), 23-д (п. №3, стояк) до 20:00 20 июля; ул. Академика Павлова, 140 (п. №9, стояк) до 20:00 21 июля.



Немышлянский район:

Салтовское шоссе, 100 (п. №2, стояк) до 20:00 20 июля.



Новобаварский район:

Григоровское шоссе (Комсомольское), 81 (п. №2) до 20:00 20 июля.



Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 23 (п. №3, стояк) до 20:00 20 июля.



Холодногорский район:

ул. Полтавский Шлях, 188 (спаренный стояк) до 20:00 20 июля.



Шевченковский район:

ул. Новгородская, 10 (п. №1), пр. Победы, 48-а (п. №1-6) до 20:00 20 июля.; пр. Победы, 68-б (п. №4, стояк) до 20:00 22 июля.