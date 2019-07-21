Где в Харькове не будет воды 21 июля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Московский район:
ул. Академика Павлова, 140 (п. №9, стояк), ул. Героев Труда, 70 (п. №2, стояк), ул. Маршала Батицкого, 37 (п. №1, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 23 (п. №3), 23-д (п. №3, стояк) до 20:00 21.07.19 г.
Холодногорский район:
ул. Полтавский шлях, 152 (п. №2, стояк), 188 (спаренный стояк) до 20:00 21.07.19 г.
Шевченковский район:
ул. Новгородская, 10 (п. №1), пр. Победы, 48-а (п. №1-6), 68-б (п. №4, стояк), ул. Малоджанкойская, 7-а (п. №2, стояк) до 20:00 22.07.19 г.
Постарайтесь не пускать обиды в сердце – они могут оказаться глубокими и оставить долгий след. Зато если сосредоточиться на позитивных моментах, день обещает оказаться очень продуктивным.
Накануне прогнозируемой дождливо-прохладной недели, выходные будут жаркими и практически «сухими».
В третье воскресенье июля в Украине отмечается День работников металлургической и горнодобывающей промышленности.
влажн.:
давл.:
ветер: