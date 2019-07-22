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22.07.2019  08:01   

Где в Харькове не будет воды 22 июля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Немышлянский район:
Салтовское шоссе, 100 (п. №2, стояк) до 20:00 22 июля.

Новобаварский район:
ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 108 (п. №1, стояк) до 17:00 22 июля.

Московский район:
ул. Рудинская (ч/с), ул. Ново-Веринская (Лазо) (ч/с), ул. Ушакова (ч/с), ул. Артельная (ч/с), ул. Вятская (ч/с), ул. Половецкая (ч/с), ул. Дарницкая (ч/с), ул. Муравьева (ч/с), ул. Сергеевская, 3-б, 8, 8-а, ул. Академика Павлова, 140 (п. №9, стояк), ул. Героев Труда, 70 (п. №2, стояк), ул. Маршала Батицкого, 37 (п. №1, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 23 (п. №3), 23-д (п. №3, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 26 (п. №4, стояк) до 20:00 22 июля.

Основянский район:
ул. Валдайская, 24-а (п. №3, стояк) до 20:00 22 июля.

Слободской район:
ул. Танкопия, 6 (п. №7, стояк) до 20:00 22 июля.

Холодногорский район:
ул. Волонтерская (Социалистическая), 56 (п. №1, стояк) до 17:00 22 июля; ул. Полтавский Шлях, 188 (спаренный стояк) до 20:00 22 июля.

Шевченковский район:
ул. Новгородская, 10 (п. №1), ул. Малоджанкойская, 7-а (п. №2, стояк), пр. Победы, 62-г (п. №5), пр. Людвига Свободы, 39 (п. №5, стояк) до 20:00 22 июля.; пр. Людвига Свободы, 42 (п. №1, стояк) до 20:00 23 июля.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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