Часть Харькова на сутки остаентся без воды: список адресов

В части Немышлянского и Слободского районов КП «Харьковводоканал» проведет планово-предупредительные работы на водопроводных сетях.
В связи с подготовкой сетей к работе в осенне-зимний период, с 8:00 24 июля до 8:00 25 июля будет прекращено водоснабжение:
части Немышлянского района, ограниченной:
- пр. Московским, пр. Льва Ландау, р. Немышля, пр. Тракторостроителей, железнодорожным полотном, пр. Московским, ул. Харьковских Дивизий, ул. Танкопия, ул. Энергетической;
части Слободского района, ограниченной:
- пр. Московским, пос. Балашовка, железнодорожным полотном, пр. Гагарина, ул. Ньютона, ул. Машиностроительной, ул. Малышева, ул. Ньютона, ул. Морозова, пр. Героев Сталинграда, пр. Петра Григоренко, ул. Танкопия, ул. Ковтуна, ул. Энергетической.
Список адресов, где отключат воду
Телефон для справок: 15-33.
Сегодня фантазии могут казаться куда ярче и интереснее реальности. Именно поэтому день не подходит для любых дел, требующих точности и конкретики, а вот для творчества, развлечений, дружбы и любви – вполне.
Нас ожидает жаркий и преимущественно солнечный день. Однако синоптики не исключают местами небольшие кратковременные дожди.
В прошлом году перечень международных дат, посвящённых спорту, пополнился ещё одним праздником.
влажн.:
давл.:
ветер: