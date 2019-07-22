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22.07.2019  11:02   

Часть Харькова на сутки остаентся без воды: список адресов

В части Немышлянского и Слободского районов КП «Харьковводоканал» проведет планово-предупредительные работы на водопроводных сетях.


//vodokanal.kharkov.ua

В связи с подготовкой сетей к работе в осенне-зимний период, с 8:00 24 июля до 8:00 25 июля будет прекращено водоснабжение:

части Немышлянского района, ограниченной:
- пр. Московским, пр. Льва Ландау, р. Немышля, пр. Тракторостроителей, железнодорожным полотном, пр. Московским, ул. Харьковских Дивизий, ул. Танкопия, ул. Энергетической;

части Слободского района, ограниченной:
-  пр. Московским, пос. Балашовка, железнодорожным полотном, пр. Гагарина, ул. Ньютона, ул. Машиностроительной, ул. Малышева, ул. Ньютона, ул. Морозова, пр. Героев Сталинграда, пр. Петра Григоренко, ул. Танкопия, ул. Ковтуна, ул. Энергетической.

Список адресов, где отключат воду

Телефон для справок: 15-33.
 

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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