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23.07.2019  08:04   

Где в Харькове не будет воды 23 июля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Ярослава Мудрого, 6/8 (п. №1) до 20:00 23.07.19 г.

Немышлянский район:
Салтовское шоссе, 100 (п. №2, стояк) до 20:00 23.07.19 г.

Слободской район:
ул. Танкопия, 6 (п. №7, стояк) до 20:00 23.07.19 г.

Шевченковский район:
пр. Победы, 62-г (п. №5, стояк), ул. Новгородская, 10 (п. №1, стояк), ул. Есенина, 7 (п. №.2, спаренный стояк), ул. 23 Августа, 6 (п. №3, спаренный стояк), пр. Независимости (Правды), 17 до 20:00 23.07.19 г.
 

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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