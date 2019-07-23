Где в Харькове не будет воды 23 июля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Ярослава Мудрого, 6/8 (п. №1) до 20:00 23.07.19 г.
Немышлянский район:
Салтовское шоссе, 100 (п. №2, стояк) до 20:00 23.07.19 г.
Слободской район:
ул. Танкопия, 6 (п. №7, стояк) до 20:00 23.07.19 г.
Шевченковский район:
пр. Победы, 62-г (п. №5, стояк), ул. Новгородская, 10 (п. №1, стояк), ул. Есенина, 7 (п. №.2, спаренный стояк), ул. 23 Августа, 6 (п. №3, спаренный стояк), пр. Независимости (Правды), 17 до 20:00 23.07.19 г.
Сегодня фантазии могут казаться куда ярче и интереснее реальности. Именно поэтому день не подходит для любых дел, требующих точности и конкретики, а вот для творчества, развлечений, дружбы и любви – вполне.
С самого утра и до позднего вечера небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью небольшой кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, гроза, местами град, шквал 15-20 м/с.
В прошлом году перечень международных дат, посвящённых спорту, пополнился ещё одним праздником.
влажн.:
давл.:
ветер: