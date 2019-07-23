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23.07.2019  12:21   

С 1 августа в Украине будут новые тарифы на электроэнергию

Харьковчане получат новые платежки уже через полторы недели.


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Харьковчане привыкли к тому, что тарифы на коммунальные услуги могут меняться лишь в большую сторону, но власти нашей страны внезапно решили для разнообразия понизить стоимость электроэнергии.

Так, начиная с 1 августа снижается стоимость электроэнергии для бытовых потребителей, что стало известно со слов главы НКРЕКП Оксаны Кривенко. Она заявила, что этого удалось достичь после пересмотра тарифа оператора системы передачи — Укрэнерго, который 12 июля утвердили парламентским комитетом по топливно-энергетическому комплексу.

Кривенко отметила, что после того, как новый рынок электроэнергии начал свою работу, каких-либо сбоев и неполадок не было, украинцы не заметили снижения качества предоставляемых услуг. При этом Укрэнерго на 10% уменьшила стоимость передачи электроэнергии магистральными сетями. В пресс-службе компании отметили, что данные изменения также вступают в силу с 1 августа текущего года.

Это вызвано с обновлением рынка электроэнергии в нашей стране, что произошло 1 июля, и в его условиях стало возможным уменьшить затраты поставщиков на передачу электричества, что также указывается в платежках конечных потребителей.

Стоит также напомнить, что новую стоимость тарифов для населения рассчитал и «Нафтогаз Украины», который вступает в силу в текущем месяце и предусматривает снижение стоимости на 11%, что в перерасчете составляет 6,48 гривен за кубометр.
Источник:   zaxid.media
 Тэги:  тарифы, платежка, харьков, эелектро, счетчик, субсидия
 
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