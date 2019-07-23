С 1 августа в Украине будут новые тарифы на электроэнергию

Харьковчане получат новые платежки уже через полторы недели.
Харьковчане привыкли к тому, что тарифы на коммунальные услуги могут меняться лишь в большую сторону, но власти нашей страны внезапно решили для разнообразия понизить стоимость электроэнергии.
Кривенко отметила, что после того, как новый рынок электроэнергии начал свою работу, каких-либо сбоев и неполадок не было, украинцы не заметили снижения качества предоставляемых услуг. При этом Укрэнерго на 10% уменьшила стоимость передачи электроэнергии магистральными сетями. В пресс-службе компании отметили, что данные изменения также вступают в силу с 1 августа текущего года.
Это вызвано с обновлением рынка электроэнергии в нашей стране, что произошло 1 июля, и в его условиях стало возможным уменьшить затраты поставщиков на передачу электричества, что также указывается в платежках конечных потребителей.
Изюминка дня в том, что его невозможно спланировать заранее. Так что ожидайте всего неожиданного, будь то незапланированная поездка, денежный выигрыш, ссора или новое знакомство.
С самого утра и до позднего вечера небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью небольшой кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, гроза, местами град, шквал 15-20 м/с.
Этот праздник считается днем защиты всех морских млекопитающих.
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