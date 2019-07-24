Главная Новости ЖКХ Где в Харькове не будет воды 24 июля. Список адресов
24.07.2019  08:01   

Где в Харькове не будет воды 24 июля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


// Facebook

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Московский район:
ул. Ангарская (ч/с), ул. Героев Труда, 48-б, ул. Академика Павлова, 142 (п. №2, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 34-а (п. №3) до 20:00 24 июля.; ул. Светлая, 10 (п. №6, стояк) до 20:00 25 июля.

Новобаварский район:
ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 108 (п. №1, стояк), ул. Бульварная, 8 (п. №2), ул. Селянская, 24 до 20:00 24 июля.; пр. Дзюбы, 5 (п. №1, стояк) до 20:00 25 июля.

Основянский район:
пр. Гагарина, 256 (п. №1, стояк) до 20:00 25 июля.

Слободской район:
ул. Державинская, 2 (п. №8) до 20:00 24 июля.; ул. Плехановская, 73 (п. №6, стояк) до 20:00 25 июля.

Холодногорский район:
ул. Сергея Борзенко, 2, ул. Кашубы, 11 (п. №2), ул. Волонтерская (Социалистическая), 60 (п. №3) до 20:00 24 июля.

Шевченковский район:
проезд Рогатинский (ч/с), пр. Победы, 62-г (п. №5, стояк), ул. Новгородская, 10 (п. №1, стояк), пр. Науки (Ленина), 12 (п. №14, стояк), ул. Деревянко, 46 (п. №1-2), ул. Шекспира, 16 (п. №2, стояк) до 20:00 24 июля.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.07 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 23 июля. Список адресов 22.07 ЖКХ Часть Харькова на сутки останется без воды: список адресов 22.07 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 22 июля. Список адресов
 
 

Видео

На Харківщині в смертельній ДТП загинули маленький хлопчик і молодий чоловік. ФОТО. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 