24.07.2019 08:01

Где в Харькове не будет воды 24 июля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Московский район:

ул. Ангарская (ч/с), ул. Героев Труда, 48-б, ул. Академика Павлова, 142 (п. №2, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 34-а (п. №3) до 20:00 24 июля.; ул. Светлая, 10 (п. №6, стояк) до 20:00 25 июля.



Новобаварский район:

ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 108 (п. №1, стояк), ул. Бульварная, 8 (п. №2), ул. Селянская, 24 до 20:00 24 июля.; пр. Дзюбы, 5 (п. №1, стояк) до 20:00 25 июля.



Основянский район:

пр. Гагарина, 256 (п. №1, стояк) до 20:00 25 июля.



Слободской район:

ул. Державинская, 2 (п. №8) до 20:00 24 июля.; ул. Плехановская, 73 (п. №6, стояк) до 20:00 25 июля.



Холодногорский район:

ул. Сергея Борзенко, 2, ул. Кашубы, 11 (п. №2), ул. Волонтерская (Социалистическая), 60 (п. №3) до 20:00 24 июля.



Шевченковский район:

проезд Рогатинский (ч/с), пр. Победы, 62-г (п. №5, стояк), ул. Новгородская, 10 (п. №1, стояк), пр. Науки (Ленина), 12 (п. №14, стояк), ул. Деревянко, 46 (п. №1-2), ул. Шекспира, 16 (п. №2, стояк) до 20:00 24 июля.