24.07.2019 14:24

Харьковчане в 2,2 раза реже обращаются за субсидиями - средняя субсидия менее 150 грн

Региональный Госстат опубликовал данные «О предоставлении населению Харьковской области субсидий в июне 2019»



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В июне 2019 субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 107 тыс. домохозяйств Харьковщины.

Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в июне 2019 увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2018 на 30,6% и составил 144,7 грн.

В январе-июне 2019 за субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг обратилось 65,1 тыс. домохозяйств, что в 2,2 раза меньше, чем в январе-июне 2018

При этом на домохозяйства в

городской местности приходилось 80,2 % таких обращений,

в сельской местности - 19,8%.

С начала 2019 назначены субсидии 161,8 тыс. домохозяйств (учитывая обратившихся за субсидиями в 2018, но суждено им было в этом году, и тех, которым продлен субсидии в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 21 октября 1995 № 848), из них в городской местности - 135,3 тыс. домохозяйств, в сельской местности - 26,5 тыс. по сравнению с соответствующим периодом 2018 количество таких домохозяйств увеличилось на 41,3%.

Сумма субсидий, предназначенных домохозяйствам, в январе-июне 2019 составила 74,6 млн.грн (в городской местности - 61,9 млн.грн, в сельской местности - 12,7 млн.грн), в соответствующем периоде 2018 - 51,9 млн.грн (в городской местности - 44,7 млн.грн, в сельской местности - 7,2 млн.грн).