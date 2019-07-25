Где в Харькове не будет воды 25 июля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Немышлянский район:
ул. Харьковских дивизий, 7/1 (п. №1, стояк) до 20:00 25.07.19 г.
Основянский район:
ул. Воскресенская (Урицкого), 27, 29, 31, пр. Гагарина, 244(п. №2), 256 (п. №1, стояк), ул. Руставели, 16/18 (п. №2, стояк) до 20:00 25.07.19 г.
Звезды категорически против любых революций и рискованных экспериментов. Соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой.
Утро в Харькове ожидается ясным, а днем и вечером небо будет скрыто за облаками. Временами дождь, местами гроза.
В этот день православные люди чествуют святую равноапостольную Ольгу, во многом благодаря которой Русь приняла православную веру.
влажн.:
давл.:
ветер: