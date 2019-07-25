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25.07.2019  08:05   

Где в Харькове не будет воды 25 июля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Немышлянский район:
ул. Харьковских дивизий, 7/1 (п. №1, стояк) до 20:00 25.07.19 г.

Основянский район:
ул. Воскресенская (Урицкого), 27, 29, 31, пр. Гагарина, 244(п. №2), 256 (п. №1, стояк), ул. Руставели, 16/18 (п. №2, стояк) до 20:00 25.07.19 г.

 

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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