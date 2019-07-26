26.07.2019 08:02

Где в Харькове не будет воды 26 июля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 14 (п. №6, стояк), 27 (п. №4-6) до 20:00 26.07.19 г.



Основянский район:

ул. Руставели, 16/18 (п. №2, стояк), пр. Гагарина, 244 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 26.07.19 г.



Шевченковский район:

ул. Культуры, 23 (п. №2), ул. Клочковская, 197(спаренный стояк), пр. Победы, 62-г (п. №5, стояк), пр. Людвига Свободы, 58 (п. №1), ул. 23 Августа, 67-а (п. №1, спаренный стояк), ул. Есенина, 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, пр. Науки (Ленина), 27, 29, ул. Академика Погорелова (Краснозорская) (ч/с), ул. Клочковская (ч/с), ул. Боевая (ч/с), ул. Городовикова (ч/с), ул. Музыкальная (ч/с), ул. Целиноградская, 22/39, 22/39-а, ул. Музыкальная, 2, 4, 8, ул. Клочковская, 323, 325, 327, 327-а, 329, 331, 331-а, ул. Буковая (Завода Комсомолец), 36-а до 20:00 26.07.19 г.