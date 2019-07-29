29.07.2019 08:08

Где в Харькове не будет воды 29 июля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

пр. Московский, 290 (п. №1, стояк) до 20:00 29.07.19 г.



Киевский район:

ул. Старошишковская, 12 (п. №5, стояк), ул. Чайковского, 25 (п. №2, стояк) до 20:00 29.07.19 г.



Московский район:

пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 73 (п. №1, стояк), ул. Светлая, 10 (п. №5, стояк) до 18:00 29.07.19 г.; ул. Героев Труда, 68 (п. №2, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 27-в (п. №5, стояк) до 20:00 29.07.19 г.



Новобаварский район:

ул. Пестрикова (Бабушкина), 4 до 20:00 29.07.19 г.



Основянский район:

наб. Гимназическая (Красношкольная), 26 (п. №2, стояк) до 20:00 29.07.19 г.



Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 173 (п. №10, спаренный стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №8, стояк), ул. Киргизская, 6-б (п. №1, стояк) до 20:00 29.07.19 г.



Шевченковский район:

пр. Победы, 62-г (п. №5, стояк), ул. Ахсарова, 9 (п. №1, стояк), ул. Отакара Яроша, 41 (п. №4, стояк), ул. 23 Августа, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 29.07.19 г.