29.07.2019 10:40

В выходные коммунальщики ликвидировали порывы

За 26, 27 и 28 июля сотрудники КП «Харьковводоканал» устранили 36 повреждениий на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены по следующим адресам: ул. Героев Труда, 20/321, ул. Фейрбаха, 13, ул. Благодатная, 2, проезд 2-й Райгородский, 9-а, пр. Петра Григоренко, 20, пос. Подворки (ул. Свердлова), ул. Старицкого, 15, ул. Буковая (Завода Комсомолец), 36-а, ул. Липецкая, 8, ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 11-а, ул. Соединенная, 27, ул. Металлиста, 8, ул. Ивана Камышева, 31, пр. Тракторостроителей, 96, ул. Грищенко (пос. Кулиничи), 6, пр. Ново-Баварский (Ильича), 121, пер. 2-й Райгородский, 9-а, ул. Грековская, 41, ул. Танкопия, 16, ул. Житная, 69, пр. Победы, 77, пр. Людвига Свободы, 35, въезд Армейский, 6, ул. Днестровская, 28, ул. Докучаева (пос. Коммунист), пр. Тракторостроителей, 124-б, ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 36-38, ул. Валентиновская (Блюхера), 27-д, пер. Пулковский, 1 (ул. Пулковская), ул. Баркалова (Тельмана), 8, ул. Одесская, 80, ул. Киргизская/ул. Виктора Гюго, пр. Победы, 66-а, пр. Науки (Ленина), 41/43, ул. Клочковская, 199-б.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.