Где в Харькове не будет воды 30 июля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
пр. Московский, 290 (п. №1, стояк) до 20:00 30.07.19 г.
Киевский район:
ул. Труфанова, 14 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 30.07.19 г.
Немышлянский район:
Салтовское шоссе, 102 (п. №8, стояк) до 17:00 30.07.19 г.
Новобаварский район:
пр. Любови Малой (Постышева), 30 (п. №1, стояк) до 20:00 30.07.19 г.
Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №8, стояк) до 20:00 30.07.19 г.
Холодногорский район:
ул. Полтавский Шлях, 188 (п. №5, спаренный стояк) до 20:00 30.07.19 г.
Шевченковский район:
пр. Победы, 62-г (п. №5, стояк), ул. Балакирева, 50 (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 39 (п. №10, стояк) до 20:00 30.07.19 г.4
Лучший день для реализации своих задумок и подведения каких-либо промежуточных итогов. Звезды обещают, что результат порадует вас и даже может оказаться выше ожидаемого.
Утренние облака задержатся в Харькове до вечера, а потом должны рассеяться. Днем местами по области небольшой кратковременный дождь, местами гроза.
29 июля отмечается День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.
влажн.:
давл.:
ветер: