30.07.2019 08:00

Где в Харькове не будет воды 30 июля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

пр. Московский, 290 (п. №1, стояк) до 20:00 30.07.19 г.



Киевский район:

ул. Труфанова, 14 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 30.07.19 г.



Немышлянский район:

Салтовское шоссе, 102 (п. №8, стояк) до 17:00 30.07.19 г.



Новобаварский район:

пр. Любови Малой (Постышева), 30 (п. №1, стояк) до 20:00 30.07.19 г.



Слободской район:

пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №8, стояк) до 20:00 30.07.19 г.



Холодногорский район:

ул. Полтавский Шлях, 188 (п. №5, спаренный стояк) до 20:00 30.07.19 г.



Шевченковский район:

пр. Победы, 62-г (п. №5, стояк), ул. Балакирева, 50 (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 39 (п. №10, стояк) до 20:00 30.07.19 г.4