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30.07.2019  08:00   

Где в Харькове не будет воды 30 июля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
пр. Московский, 290 (п. №1, стояк) до 20:00 30.07.19 г.

Киевский район:
ул. Труфанова, 14 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 30.07.19 г.

Немышлянский район:
Салтовское шоссе, 102 (п. №8, стояк) до 17:00 30.07.19 г.

Новобаварский район:
пр. Любови Малой (Постышева), 30 (п. №1, стояк) до 20:00 30.07.19 г.

Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №8, стояк) до 20:00 30.07.19 г.

Холодногорский район:
ул. Полтавский Шлях, 188 (п. №5, спаренный стояк) до 20:00 30.07.19 г.

Шевченковский район:
пр. Победы, 62-г (п. №5, стояк), ул. Балакирева, 50 (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 39 (п. №10, стояк) до 20:00 30.07.19 г.4

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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