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30.07.2019  17:24   

Ночью перекроют воду на авторынке Лоск

Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» проведет ремонтные работы на водоводе D=1200 мм (Окружная дорога, авторынок «Лоск»).


//vodokanal.kharkov.ua

В связи с проведением работ с 21:00 30 июля до 4:00 1 августа будет прекращено водоснабжение по следующим адресам:
– пос. Солоницевка,
– пос. Подворки,
– ул. Залютинская, 8, 10.

На время проведения ремонтных работ подвоз воды будет осуществляться автоцистернами КП «Харьковводоканал».

Телефон для справок: 15-33.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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