30.07.2019 17:24

Ночью перекроют воду на авторынке Лоск

Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» проведет ремонтные работы на водоводе D=1200 мм (Окружная дорога, авторынок «Лоск»).



//vodokanal.kharkov.ua

В связи с проведением работ с 21:00 30 июля до 4:00 1 августа будет прекращено водоснабжение по следующим адресам:

– пос. Солоницевка,

– пос. Подворки,

– ул. Залютинская, 8, 10.

На время проведения ремонтных работ подвоз воды будет осуществляться автоцистернами КП «Харьковводоканал».

Телефон для справок: 15-33.