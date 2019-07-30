Ночью перекроют воду на авторынке Лоск

Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» проведет ремонтные работы на водоводе D=1200 мм (Окружная дорога, авторынок «Лоск»).
В связи с проведением работ с 21:00 30 июля до 4:00 1 августа будет прекращено водоснабжение по следующим адресам:
– пос. Солоницевка,
– пос. Подворки,
– ул. Залютинская, 8, 10.
На время проведения ремонтных работ подвоз воды будет осуществляться автоцистернами КП «Харьковводоканал».
Телефон для справок: 15-33.
Хорошее время, чтобы навести порядок в любых сферах – от работы до личной жизни. Но не переусердствуйте с требовательностью к себе и другим, чтобы избежать конфликтов!
Второй летний месяц прощается с нами жаркой погодой и неожиданными, но кратковременными дождями. Местами грозы.
Cегодня мы чествуем дружбу как процесс: в апреле 2011 года ООН учредила Международный день дружбы.
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