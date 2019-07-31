31.07.2019 08:02

Где в Харькове не будет воды 31 июля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Московский район:

ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 24 (п. №2, стояк), ул. Примеровская, 3/5 (п. №1), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 67 (п. №6) до 20:00 30.07.19 г.; ул. Валентиновская (Блюхера), 33 (п. №4, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 41 до 20:00 31.07.19 г.



Новобаварский район:

Григоровское шоссе (Комсомольское), 49 (п. №2, стояк) до 20:00 31.07.19 г.



Основянский район:

б-р Нетеченский (ч/с), пер. Рыбасовский (ч/с), ул. Грековская (ч/с), ул. Рыбасовская (ч/с), ул. Галушкинская (ч/с), б-р Нетеченский, 6, 7, 20, 23, пер. Рыбасовский, 4, 5, 6, 9, 15, ул. Грековская, 9, 11, 12, 13, 14, 30, 32, 34, ул. Рыбасовская, 28, 32/2, ул. Воскресенская (Урицкого), 13, 19, ул. Галушкинская, 7, 9 до 15:00 31.07.19 г.



Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 167-г (п. №1, спаренный стояк), 173 (п. №10, спаренный стояк), ул. Киргизская, 6-б (п. №1, стояк), ул. Плехановская, 147 (п. №1, стояк) до 20:00 31.07.19 г.



Холодногорский район:

ул. Полтавский Шлях, 188 (п. №5, спаренный стояк), ул. Холодногорская, 11 (спаренный стояк) до 20:00 31.07.19 г.



Шевченковский район:

пр. Науки (Ленина), 21-а (п. №2, стояк), ул. Ахсарова, 17 (п. №10, стояк) до 20:00 31.07.19 г.